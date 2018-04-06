На западе Москвы передали четыре дома под заселение в рамках реновации

На западе Москвы переданы под заселение в рамках программы реновации четыре дома на 679 квартир, передает "Интерфакс".

Как сообщил замруководителя департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй, два дома расположены на проспекте Вернадского, один дом на улице Красных зорь и один – на улице Гжатской. Выдавать ордера начнут 7 апреля.

В новые дома переедут жители 526 квартир в пятиэтажках. Первым заселят дом по адресу: проспект Вернадского, 75. Вторым под заселение пойдет дом номер 77 на проспекте Вернадского.

Параллельно в Можайском районе будет вестись отселение четырех пятиэтажек на Гродненской улице и на улице Красных зорь.

Первый дом по программе реновации ввели в феврале на 5-й Парковой улице в районе Измайлово.