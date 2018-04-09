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На западе Москвы за год передадут 9 домов участникам реновации

9 апреля 2018 г. 354
Фото: © shutterstock.com

В 2018 году на западе Москвы будет передано 9 домов в рамках программы реновации, говорится на портале столичного стройкомплекса.

Дома почти готовы – сейчас в них выполняется отделка по стандартам программы, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

К заселению уже полностью готовы 4 дома: два на проспекте Вернадского (158 и 100 квартир), и по одному на улицах Гродненская (108 квартир) и Красных Зорь (160 квартир).  

Всего в рамках реновации столичные власти в этом году планируют ввести 32 дома в шести округах. 24 дома уже сданы, там завершается отделка и благоустройство.

До конца 2019 года планируется застроить 59 стартовых площадок.

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