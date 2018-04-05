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Наследницы "советской Брижит Бардо" оставили ее могилу без памятника

5 апреля 2018 г. 1694
Фото: © Global Look Press

Дальние родственницы актрисы продали послее ее смерти квартиру на Патриарших, но о своем обещании поставить на могиле памятник забыли.

Племянницы актрисы Натальи Кустинской, которая скончалась в 2012 году, получив в наследство двухкомнатную квартиру на Патриарших прудах, продали недвижимость, но памятник на могиле артистки вопреки своим обещаниям не поставили, пишет "Комсомольская правда".

Наталья Кустинская сыграла немного ролей в кино, но запомнилась всем своей эффектной внешностью – во Франции ее называли советской Брижит Бардо. Единственный сын Кустинской скончался в 2002 году. Свою квартиру актриса хотела оставить волонтеру из храма, который опекал ее в последние дни, но завещание написать не успела.

После смерти артистки претенденты на наследство быстро нашлись – ими оказались дальние родственницы, внучатые племянницы. Они не скрывали, что собираются продать двушку на Патриарших, но обещали при этом навести порядок на могиле тети, о которой не вспоминали при ее жизни, и поставить ей памятник.

Корреспондент "КП" побывал на могиле актрисы, но памятника там не увидел – только  крест, который установили во время похорон.

В квартире, когда-то принадлежавшей Кустинской, сейчас живет сотрудница спецслужб, которая отказывается общаться с журналистами. Племянницы же артистки также не горят желанием рассказать, что же им помешало выполнить свое обещание.

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