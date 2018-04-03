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Навстречу лету: 7 идей, как подготовить загородный дом к теплому сезону

3 апреля 2018 г. Георгий Трушин 303
Фото: © Global Look Press/Konstantin Kokoshkin

Конец апреля традиционно знаменует начало очередного дачного сезона.  Практически каждый владелец загородного дома в это время стремится освежить свой двор и подготовить его к скорому лету и дачному сезону.

Вот несколько способов подготовить загородный дом и участок к дачному сезону.

Первый способ — положить тонкий слой краски на стены дома. К сожалению, в нашем переменчивом климате краска на стенах дома зачастую осыпается и не выдерживает частых перепадов температур. Именно по этой причине эксперты и советуют положить хотя бы один слой краски — таким образом, дом будет выглядеть как новенький.

Второй способ — покрасить забор. Именно забор, прежде всего бросается в глаза при приближении к дому, а значит он должен выглядеть красиво и свежо.

Третий способ — обустроить дорожки на участке. Многие владельцы загородных участков идут по пути наименьшего сопротивления и просто посыпают дорожки песком. Естественно, что по весне, когда сходит снег, эти дорожки размывает. Решить эту проблему можно выложив тропинки либо камнями, либо плитами, которые специально для этого можно приобрести в магазине. А некоторые идут еще дальше и делают тропинку из спилов дерева — это тоже выглядит очень неплохо.

Четвертый способ — спилить ветхие или больные деревья. Такие деревья на участке портят впечатление и о самом загородном доме. Отсюда вывод — на участке должны остаться только красивые и здоровые деревья.

Пятый способ — установить на участке хорошее освещение. Давно известно, что уличное освещение не только облагораживает загородный участок, но и создает прекрасную атмосферу уюта и покоя. А если воспользоваться энергосберегающими лампами, то по деньгам получится не так уж и много. Можно поставить несколько фонарей параллельно дорожкам, которые проложены на участке, один из них обязательно должен быть рядом с крыльцом. А еще можно небольшие фонарики развесить по деревьям или повесить под крышу дома новогодние гирлянды.

Шестой способ — построить беседку. В ней можно не только посидеть с родственниками и друзьями за чашкой кофе или чая, но открыть сезон шашлыков. Можно купить в магазине или на строительном рынке уже готовую беседку, а можно все сделать своими руками.

Седьмой способ — уложить новый газон. Для этого можно просто настелить готовый дерн. И, если участок более-менее ровный, то эффект получится потрясающим — участок, да и дом вместе с ним, преобразятся.

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