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Названы города с самым дорогим съемным жильем

27 марта 2018 г. 155
Фото: © shutterstock.com

Аналитики составили рейтинг городов с самым дорогим жильем в аренду. Москва не попала в первые две десятки.

Самая дорогая аренда жилья в мире – в американском Сан-Франциско, подсчитали эксперты международного агентства недвижимости Savills. Средняя ставка аренда в этом городе составляет 650 долларов в неделю.

В Сан-Франциско высокий спрос на аренду со стороны молодых специалистов высокотехнологического сектора, отмечается в сообщении. При этом в городе дефицит съемного жилья, поскольку закон о регулировании арендной платы сдерживает новых арендодателей.

Второе место по дороговизне аренды занимают Нью-Йорк (570 долларов в неделю) и Лос-Анджелес (550 долларов). На четвертом месте Лондон со ставкой в 500 долларов за неделю, на пятом Дублин.

Гонконг, считающийся одним из самых дорогих городов мира, занял девятую строчку рейтинга – неделя аренды там обойдется в 450 долларов. Однако ставки там стремительно растут, и по итогам года Гонконг может уже попасть в пятерку городов с самой дорогой арендой.  

Москва заняла 29-ю строчку рейтинга – неделя аренды в российской столице будет стоить в среднем 160 долларов.

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