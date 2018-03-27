Названы города с самым дорогим съемным жильем

Аналитики составили рейтинг городов с самым дорогим жильем в аренду. Москва не попала в первые две десятки.

Самая дорогая аренда жилья в мире – в американском Сан-Франциско, подсчитали эксперты международного агентства недвижимости Savills. Средняя ставка аренда в этом городе составляет 650 долларов в неделю.

В Сан-Франциско высокий спрос на аренду со стороны молодых специалистов высокотехнологического сектора, отмечается в сообщении. При этом в городе дефицит съемного жилья, поскольку закон о регулировании арендной платы сдерживает новых арендодателей.

Второе место по дороговизне аренды занимают Нью-Йорк (570 долларов в неделю) и Лос-Анджелес (550 долларов). На четвертом месте Лондон со ставкой в 500 долларов за неделю, на пятом Дублин.

Гонконг, считающийся одним из самых дорогих городов мира, занял девятую строчку рейтинга – неделя аренды там обойдется в 450 долларов. Однако ставки там стремительно растут, и по итогам года Гонконг может уже попасть в пятерку городов с самой дорогой арендой.

Москва заняла 29-ю строчку рейтинга – неделя аренды в российской столице будет стоить в среднем 160 долларов.