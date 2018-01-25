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Названы крупнейшие частные застройщики жилья в Москве

25 января 2018 г. 697
Фото: © shutterstock.com

Столичные власти назвали крупнейших частных застройщиков жилья в Москве по итогам 2017 года.

Всего за прошлый год пять крупнейших частных застройщиков обеспечили ввод 1,54 миллиона квадратных метров жилья – это практически половина всего построенного в столице, говорится в сообщении департамента градостроительной политики.

Больше всего жилья в Москве построила группа "ПИК" – на ее долю приходится 614,4 тысячи квадратных метров, это 18% общего объема.

На втором месте компания "Абсолют" – 248,3 тысячи квадратов жилья, 7,3% всего объема. Третье место у MR Group, построившей 226,8 тысячи квадратных метров или 6,6% всего объема жилья в Москве. Четвертую позицию занимает "ЛСР. Недвижимость-Москва" с показателем 177,3 тысячи квадратных метров или 5,2% от всего объема.

Пятерку крупнейших застройщиков замыкает "Милвертин", построившая 109,3 тысячи квадратных метров жилья - 3,2% объема.

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ГК ПИК
ЛСР. Недвижимость - Москва
Абсолют Недвижимость
MR Group
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