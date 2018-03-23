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Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего

23 марта 2018 г. 596
Фото: © shutterstock.com

Аналитики портала "Мир квартир" выяснили, где в Москве нужно покупать жилье, чтобы получить наибольшую доходность при сдаче его в аренду.

Самые доходные квартиры для сдачи в аренду расположены в Новой Москве – в поселении Кленовское доходность жилья составила 7,8% годовых, а окупаемость – 13 лет. В поселении самые низкие цены на жилье – в среднем квартира там стоит 3,4 миллиона рублей. А арендные ставки, хоть и низкие – 22 117 рублей в месяц, но сопоставимы с другими районами.

Всего же районы Новой Москвы захватили восемь строчек "доходной десятки". Квартира в Нофоедоровском окупится за 13 лет, в Марушкинском и Щаповском – за 14 лет, в Михайлово-Ярцевском, Воскресенском и Филимонковском – за 15 лет, в поселении Киевский – за 17 лет.

В топ-10 попали только два района внутри МКАД: нижегородский (ЮВАО), где окупаемость составляет 16 лет, и Бирюлево Западное, где квартира окупится за 17 лет.

Самым малодоходным и долгоокупаемым оказался район Свиблово, где в последнее время поднялись цены за счет строительства больших объемов жилья бизнес-класса. Однако в аренду здесь сдаются в основном квартиры из старого жилого фонда по не очень высокой цене – 36 370 рублей. В результате показатель доходности в этом районе составил 3,2%, а срок окупаемости – 32 года.

В "недоходную десятку" вошли также районы Строгино, где квартиры окупится только через 28 лет, Кунцево,  Покровское-Стрешнево и Тропарево-Никулино – 25 лет. За 28 лет окупится квартира в районе Измайлово, а за 25 лет – в районе Соколиная Гора. За те же 25 лет окупится квартира на Арбате.

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