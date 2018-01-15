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Названы московские районы с самыми стабильными ценами на жилье

15 января 2018 г. 1062
Фото: © shutterstock.com

Аналитики компании "Азбука жилья" проанализировали изменение цен на квартиры в различных районах Москвы и выяснили, какие локации оказались наиболее стабильными по стоимости.

Средний уровень цен на жилье в столице за год снизился на 2,6%. По состоянию на конец 2017 года квадратный метр с учетом элитной недвижимости стоил в среднем 248,1 тысячи рублей. Без учета элитной недвижимости цены существенно не изменились – колебания в пределах 0,1%, средняя стоимость квадрата жилья – 211,5 тысячи рублей.

Самые стабильные цены на жилье оказались в районах Котловка (колебания в пределах 0,2%), Очаково-Матвеевское (0,5%), Филевский парк (0,6%), Отрадное (0,8%) и Чертаново Южное (0,9%).

Самым нестабильным в плане цен на жилье за прошедший год оказался район Измайлово – стоимость квадратного метра за год там уменьшилась на 29,5%, с 307,6 тысячи рублей до 216,8 тысячи. Средняя цена по району скорректировалась после выхода на рынок нового жилого комплекса "Измайлово", средняя стоимость квадрата в котором составляет порядка 169 тысячи рублей.

Также значительно колебались цены (в сторону снижения) в Лосиноостровском районе, Таганском, Якиманке и Свиблово.

Наибольше увеличение стоимости жилья в отмечено в районах Царицыно, Тимирязевский, Ховрино и Мещанский.

На стабильность цены в районе влияют изменения предложения и самого района с точки зрения экологии, транспортной инфраструктуры и жизненного комфорта, отмечают аналитики. При этом резкое повышение цен связано не с рыночными тенденциями, а вымыванием дешевых квартир со стоимостью ниже рыночной.

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