Названы пилотные районы реновации

В течение года власти планируют подготовить для переселения 24 дома.

Пилотным для программы реновации может стать Головинский район и улица Красных зорь, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он напомнил, что первое переселение в рамках программы планируется провести уже в начале февраля.

В течение года власти планируют подготовить для переселения 24 дома, но сроки и темпы переселения определят позднее – это связано с необходимостью соблюдения пожеланий жителей сносимых домов, пояснил заммэра.

Первые переселенцы въедут в дома, построенные городом для других программ и адаптированные под требования реновации.