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Названы пилотные районы реновации

30 января 2018 г. 348
Фото: © shutterstock.com

В течение года власти планируют подготовить для переселения 24 дома.

Пилотным для программы реновации может стать Головинский район и улица Красных зорь, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он напомнил, что первое переселение в рамках программы планируется провести уже в начале февраля.

В течение года власти планируют подготовить для переселения 24 дома, но сроки и темпы переселения определят позднее – это связано с необходимостью соблюдения пожеланий жителей сносимых домов, пояснил заммэра.

Первые переселенцы въедут в дома, построенные городом для других программ и адаптированные под требования реновации.

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Хуснуллин Марат Шакирзянович
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