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Названы районы Москвы, где новостройки купить нельзя

25 июня 2018 г. 545
Фото: © shutterstock.com

В Москве на сегодняшний день насчитывается 29 районов, в которых не продаются квартиры в новостройках, выяснили эксперты компании "Бон Тон".

Предложением на первичном рынке охвачено 77% столичных районов без учета Новой Москвы. В остальных же локациях предлагается готовое жилье.

Новостройки сегодня не продаются в Метрогородке, Новогирееве, Сокольниках, Печатниках, Братееве, Западном Бирюлеве и Восточном Дегунине, в Молжниновском и Нагорном районах, в Северном и Центральном Чертанове, Восточном, Ивановском, в Восточном Измайлове, Капотне и ряде других.

При этом в Сокольниках и Новогирееве, Северном Чертанове и Нагорном и еще нескольких районах новостройки продавались до 2017 года, однако затем продажи уже не велись, поскольку новых ЖК на рынок не выходило.

Но в большинстве районов новые дома не строятся с 2013 года, отмечают аналитики. Некоторые районы только сейчас попали в поле зрения застройщиков в связи с реорганизацией промзон.

Лидерами среди округов по отсутствию нового строительства стали Восточной и Южный округа, при этом в традиционно престижном центре и на юно-западе новостройки продаются.

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