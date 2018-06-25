Названы районы Москвы, где новостройки купить нельзя

В Москве на сегодняшний день насчитывается 29 районов, в которых не продаются квартиры в новостройках, выяснили эксперты компании "Бон Тон".

Предложением на первичном рынке охвачено 77% столичных районов без учета Новой Москвы. В остальных же локациях предлагается готовое жилье.

Новостройки сегодня не продаются в Метрогородке, Новогирееве, Сокольниках, Печатниках, Братееве, Западном Бирюлеве и Восточном Дегунине, в Молжниновском и Нагорном районах, в Северном и Центральном Чертанове, Восточном, Ивановском, в Восточном Измайлове, Капотне и ряде других.

При этом в Сокольниках и Новогирееве, Северном Чертанове и Нагорном и еще нескольких районах новостройки продавались до 2017 года, однако затем продажи уже не велись, поскольку новых ЖК на рынок не выходило.

Но в большинстве районов новые дома не строятся с 2013 года, отмечают аналитики. Некоторые районы только сейчас попали в поле зрения застройщиков в связи с реорганизацией промзон.

Лидерами среди округов по отсутствию нового строительства стали Восточной и Южный округа, при этом в традиционно престижном центре и на юно-западе новостройки продаются.