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Не Москва: эксперты выяснили, где в России самые дорогие дачи

24 апреля 2018 г. 448
Фото: © shutterstock.com

Аналитики портала "Мир квартир" выяснили, где в нашей стране располагаются самые дорогие дачи.

Самые дорогие дачи в России обнаружились в Крыма – средняя цена дачи на полуострове составила 3,2 миллиона рублей. Второе место занимает Севастополь со средней стоимостью дачи 2,9 миллиона.

Москва практически не отстала от курортов – дача в среднем здесь стоит 2,6 миллиона рублей. В Подмосковье ценник составил 2,3 миллиона.

В еще одном приморском регионе – Калининградской области – дачи стоят в среднем 2,3 миллиона рублей. Недешева и Ленинградская область – домик там обойдется в 2 миллиона, а в Краснодарском крае – 1,8 миллиона рублей. Столько же в среднем стоят дома в Ставропольском крае и Ростовской области, в Иркутской области – 1,7 миллиона рублей.

Самые дешевые дачи обнаружились в Республике Коми – 463,8 тысячи рублей за объект. Недорогие дачи в Оренбургской области (468,3 тысячи), Курганской области (576,4 тысячи), Омской (695,4 тысячи), Ивановской (716, 6 тысячи), Смоленской (722,7 тысячи), Псковской (756,9 тысячи), Нижегородской (771,1 тысячи), Липецкой (777, 5 тысячи) и Пензенской (825 тысяч рублей) областях.

За год дачи подорожали только в 11 регионах из 54, попавших в исследование. В основном это южные области: Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская и Брянская области и Республика Адыгея.

На севере же дачи подешевели – цены снизились в ХМАО, в Республике Коми и Курганской области, в Камчатском и Пермском краях.

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