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Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

28 марта 2018 г. Георгий Трушин 1171

Рейтинг вполне ожидаемо возглавляет Москва, а вот Подмосковье серьезно отстало от столицы.

Нетрудно догадаться, что традиционно регионами с самыми высокими ценами на недвижимость в России являются Москва и Санкт-Петербург. Однако догадаться, за кем осталась "бронза" в медальном зачете – уже сложнее. Более того, разрыв между третьим, четвертым и пятым местами не велик, что еще больше усложняет задачу. Можно предположить, что речь идет об одном из южных регионов – о Краснодарском крае или Ростовской области – и ошибиться. Ни один из них не вошел в топ-5. А можно посмотреть галерею, составленную на основе данных Минстроя и точно узнать, в каких регионах помимо двух столиц самая высокая стоимость недвижимости.

№1 рейтинга: Москва

Средняя стоимость кв. метра: 91,6 тыс. рублей

Лидерство Москвы вполне обосновано. В столице развернуто наиболее масштабное строительство нового жилья, плюс ко всему, в Москву приезжают работать как из других городов и регионов России, так и из стран ближнего зарубежья. Но есть один не самый приятный момент — цена квадратного метра в столице не меняется уже два квартала подряд.

№2 рейтинга: Санкт-Петербург

Средняя стоимость кв. метра: 67,2 тыс. рублей

В отличие от столицы, недвижимость города на Неве показывает неплохие результаты. Так, по сравнению с первым кварталом этого года, метр жилья в Питере стал дороже на 3,8 тыс. рублей. А это, в свою очередь, говорит об оживлении местного рынка недвижимости.

№3 рейтинга: Сахалинская область

Средняя стоимость кв. метра: 62,9 тыс. рублей

В прошлом году специалисты рынка недвижимости предрекали некоторое снижения стоимости жилья на Сахалине. Но в Минстрое думают иначе. И, по сравнению с первым кварталом этого года, цена квадратного метра в этом регионе увеличилась на 3,5 тыс. рублей.

№4 рейтинга: Ненецкий автономный округ

Средняя стоимость кв. метра: 60,1 тыс. рублей

Квадратный метр в Ненецком АО дорожает уже четыре квартала подряд. По сравнению с первым кварталом нынешнего года, один "квадрат" стал дороже сразу на 3,4 тыс. рублей.

№5 рейтинга: Московская область

Средняя стоимость кв. метра: 57,7 тыс. рублей

Несмотря на то, что в Подмосковье весьма активно идет строительство жилья, квадратный метр подорожал, если сравнивать с прошлой оценкой Минстроя, сразу на 3,2 тыс. рублей. И, по мнению экспертов "Инком-Недвижимость", в третьем квартале подмосковный "квадрат" может еще немного прибавить в цене.

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