Недоступная страна "киви": что купить в Новой Зеландии по цене московской двушки

В последние годы повышенным спросом у зарубежных покупателей недвижимости пользуется Новая Зеландия. И в том нет ничего удивительного. Экологическая обстановка здесь просто замечательная, природа красивая, а дома очень качественные.

Главная особенность недвижимости Новой Зеландии — это большие окна и функциональность домов. Большую роль играет еще один момент — где покупать себе недвижимость. Как говорят эксперты, приобрести жилье на севере Новой Зеландии, как правило, стремятся семьи с детьми. Именно в этой области страны более мягкий и предсказуемый климат, много различных учебных заведений, а также можно найти себе работу. Дома приобретают состоятельные покупатели, а вот в квартирах селятся молодые пары, студенты и пенсионеры.

В том случае, если покупатель собирается приобрести дом или квартиру на южном берегу Новой Зеландии, то здесь следует понимать, что в основном в эту недвижимость инвестируют финансовые средства как раз те, кто планирует сдавать жилье. Стоимость жилья на южном берегу автоматически повышает наличие южных Альп и многочисленных горнолыжных курортов.

Что касается иностранных покупателей недвижимости, то они могут приобрести местную недвижимость без всяких проблем и любым удобным способом. Но сейчас обозначилась некоторая проблема. Так, в этом году году новозеландское правительство может внести изменения в закон "Об иностранных инвестициях", предполагающие введение в отношении иностранных граждан запрета на покупку существующей жилой недвижимости или земли под жилую застройку. Это якобы необходимо, чтобы сделать жилье более доступным для жителей Новой Зеландии.

Изменения означают, что иностранные лица, которые не переезжают в страну и не оформляют резидентство в Новой Зеландии, будут сильно урезаны в правах с точки зрения инвестирования в местный рынок недвижимости.

Впрочем, для начала необходимо разобраться в стоимости недвижимости в регионах. Например, в развитых туристических районах жилье будет стоить намного дороже.

Плюс ко всему, иностранному покупателю лучше воспользоваться услугами местного агентства недвижимости — ведь новозеландские специалисты по недвижимости намного лучше разбираются в реалиях местного рынка, нежели их российские коллеги.

Теперь о ценах. Они не порадуют жителей нашей страны — жилье здесь действительно дорогое. За дом в Веллингтоне придется отдать минимум 450 тысяч новозеландских долларов (19,1 млн рублей). Примерно в такую же сумму обойдется покупка жилья и в другом мегаполисе — Окленде.

При этом важно помнить, что именно Окленд и Веллингтон являются самыми популярными городами. Дело в том, что здесь предлагается как бюджетную, так и элитную недвижимость.

А вот домик в относительно дешевом Тауранге обойдется примерно 200 тысяч новозеландских долларов (8,5 млн рублей). Элитная большая вилла в этом же городе будет стоить приблизительно два миллиона новозеландских долларов (85,2 млн рублей). Так что цены, что и говорить, выше российских. А это означает, что, продав даже московскую недвижимость, в Новой Зеландии не разгуляешься.

Единственный вариант для жителя России, который продал за 10 миллионов рублей двухкомнатную квартиру в Москве — это небольшой домик в Тауранге. А для того, чтобы приобрести домик или квартиру в Окленде, Веллингтоне, Нью-Плимуте или Нельсоне, надо продать сразу две столичные двушки. А чтобы чувствовать себя более свободно и выбирать, надо реализовать три, а то и четыре двухкомнатные квартиры.

Так что рынок недвижимости Новой Зеландии кажется привлекательным только богатым россиянам, но никак не владельцам среднестатистических московских двухкомнатных квартир.