Нехватка новостроек в Новой Москве привела к росту цен на местное жилье

В прошлом году средняя цена новостройки комфорт-класса в Новой Москве выросла на 7% до 96, 1 тыс. рублей за кв. м. Эксперты объясняют это сокращением числа проектов на начальной стадии

В Новой Москве резко снизилось предложение новых квартир. По итогам года объем выставленной на продажу недвижимости в новостройках уменьшился на 3 тыс. лотов.

Всего по оценкам "Бест Новострой" сейчас в регионе на продажу выставлено 8,1 тыс. квартир в новостройках общей площадью 426 тыс. кв. м. Эти площади разделены между 215 корпусами. Для сравнения, год назад на выбор покупателя было представлено 11,15 тыс. квартир общей площадью свыше 600 тыс. кв. м.

Ускоренное снижение предложение по сравнению со спросом связано со снижением интереса ряда строителей к этой локации. В Троицком и Новомосковском округах в прошлом году было выведено всего три новых проекта - ЖК "Южное Бунино" и комплекс "Кленовые аллеи" от ГК МИЦ и "Филатов луг" от девелопера INGRAD. Остальное пополнение предложения происходило за счет выхода на рынок новых корпусов в уже строящихся проектах.

Из-за того, что спрос в этом районе рос быстрее предложения, цены также показали позитивную динамику. В четвертом квартале 2017 г. стоимость квадратного метра на первичном рынке Новой Москвы выросла на 5% до 99 тыс. рублей. Наибольший прирост цены показали на жилье комфорт-класса, стоимость квадрата которого прибавила 7% до 96, 1 тыс. рублей.

Стоимость жилья бизнес-класса наоборот снизилась на 5% в годовом сопоставлении до 111,4 тыс. рублей. Как отмечают эксперты это связано с появлением на рынке существенного объема квартир в ЖК "Скандинавия" по доступным ценам, за счет более низкой стадии строительной готовности в сравнении с другими проектами.

В проектах стандарт-класса средневзвешенная стоимость также снизилась на 4% до 108,4 тыс. рублей за кв. м.

Не совсем корректно утверждать, что квартиры комфорт-класса дорожают быстрее рынка, отмечает председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Жилья бизнес- и стандарт-класса в принципе строится меньше и цены в этих сегментах активно реагируют на любые изменения в уровне экспозиции. "В комфорт-классе в течение 2017 г. наблюдалась только положительная динамика изменения цен, несмотря на рост предложения за счет новых корпусов и проектов. Это можно оценить как показатель устойчивости спроса", - отмечает эксперт.

В Новой Москве не столько снизилась конкуренция в части объема предложения, сколько в 2016-2017 гг. снизилось количество новых проектов, указывает руководитель управления по стратегии маркетингу ГК "Инград" Анна Соколова.

Дело в том, что вплоть до 2014 г. девелоперы активно инвестировали в проекты в Новой Москве. Регион воспринимался как новый драйвер для роста строительного бизнеса. Однако на фоне сложностей в экономике в 2014-15 гг. фокус интересов строителей сместился к проектам в пределах МКАД. В значительной степени этому способствовала программа застройки промышленных зон, запущенная столичными властями. Кроме того, спрос на жилье в границах старой Москвы традиционно считается более стабильным и платежеспособным. Как следствие, активность строителей по запуску новых проектов в Троицком и Новомосковском округах временно снизилась.

"В результате возник дефицит предложения в новых проектах на самой начальной стадии строительной готовности и, как следствие, на стартовых ценах. Однако во второй половине 2017 года ситуация начала выравниваться, на рынок вышли новые проекты", - поясняет Анна Соколова.

По прогнозам директора по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрия Цветова, спрос на жилье в Новой Москве в этом году продолжит расти благодаря нескольким факторам.

Во-первых, рынок стимулирует продолжающееся снижение ставок по ипотеке. Отметим, в прошлом году банки выдали более 1 трлн рублей ипотечных кредитов, а средняя ставка по таким займам к концу года опустилась ниже 10%.

Во-вторых, спрос именно Новой Москве будет стимулировать развитие транспортной инфраструктуры региона. Городские власти рассматривают вариант продления Сокольнической линии метро в Коммунарку и строительство трассы Солнцево-Бутово-Видное.

"В конце 2018 г. - начале 2019 г. планируется окончание строительства продолжения Сокольнической линии – это подстегнет дополнительный спрос на рынке. С учетом объемов застройки, мы ожидаем, что результатом роста спроса станет скорее увеличение объемов продаж, а не цен", - отмечает эксперт.