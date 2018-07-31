"Невероятная" планировка серьезно снизит стоимость квартиры

В этом случае речь может идти о "сбрасывании" даже 20% от первоначальной стоимости.

Известно, что именно планировка квартиры является наиболее важным критерием при подборе жилья. Покупатели могут быть недовольны наличием маленькой кухни, проходных комнат, а также неправильной геометрией самих жилых помещений. Но это не самое страшное. Иногда на отечественном рынке недвижимости можно увидеть такие предложения, которые вызывают шок даже у искушенных риелторов.

Как отмечают эксперты компании "НДВ-Супермаркет недвижимости", время от времени на отечественном рынке встречаются предложения с самой невероятной планировкой и отделкой жилья. Самый яркий пример — это квартиры с отсутствием ванной. Такое бывает в довольно старых домах, но продавцам от этого не легче — вряд ли кто-то решится купить подобное жилье.

Иногда собственники очень оригинальны в оформлении своих квартир. Например, настоящим хитом в плохом смысле этого слова стала квартира в Московской области, где планировкой предусмотрен проход на кухню через ванную комнату.

Если соседством кухни и ванной не удивить, то это точно сделает двухкомнатная квартира в районе Октябрьского поля на 1 этаже пятиэтажного сталинского дома. В этом здании чудеса инженерной мысли привели к тому, что на территории жилого помещения расположен самый настоящий люк с доступом к коммуникациям, а одновременно и к метрополитену. Интересно, что данная квартира была коммунальной, а собственники, проживавшие здесь, долго не могли договориться об обмене. Проживать в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать – с последним составом. Как говорят эксперты рынка, неудачные планировки способны снизить стоимость жилья на 15-20%.

Еще одно интересное предложение - уникальные малоквартирные дома на закрытой территории рядом с исследовательским институтом им. Алиханова на Большой Черемушкинской улице. Это так называемые советские таунхаусы: двухэтажные дома с отдельными входами для предусмотренных двух квартир.

Но не всегда оригинальность планировок квартир работает в минус. Так, удачное обыгрывание пространства позволяет превратить особенности планировки в преимущество. Например, на ул. Бурденко продавалась квартира, оформленная в кантри-стиле, но, пожалуй, настоящей изюминкой был второй этаж-антресоль, где собственники предусмотрели место для кровати, украсив его деревянными балками и соломой. Это позволяла сделать высота потолков – порядка 4,5 метра.

Такие квартиры давали работникам отмеченного института, при этом многие присоединили чердаки и получили дополнительное пространство. Также дома интересны своими арочными окнами, витиеватыми французскими балконами и выходом на просторные террасы. Планировками квартир предусмотрено окно между кухней и гостиной для удобной подачи блюд к столу, при этом за двухкомнатный вариант площадью 54 кв. м собственники просили 13,5 миллиона рублей.