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Ни одной улицы: сколько стоит жилье на проспектах Петербурга

7 мая 2018 г. 476
Фото: © shutterstock.com

Аналитики портала "Мир квартир" составили рейтинг улиц Петербурга с самым большим предложением жилья. Однако ни одной улицы в рейтинге не оказалось.

Проспекты и набережная – именно на них в северной столице сосредоточено большинство предложений первичного и вторичного жилья всех сегментов рынка, исключая элитный, говорится в исследовании.

Первое место – у самой длинной набережной Петербурга, Октябрьской. Благодаря реновации промзон, который уже несколько лет ведется в Невском районе, здесь предлагается в продажу 5,7 тысячи квартир. Популярность жилья в районе обеспечивают виды на воду, развитая инфраструктура и метро в пешей доступности. Средние цены на жилье здесь составляют 95,6 тысячи рублей за квадратный метр или же 5,2 миллиона рублей за лот.

Второе место по предложению занимает Московский проспект, один из самых дорогих в городе. Сталинки, отличная транспортная доступность и развитая инфраструктура делают стоимость жилья здесь достаточно высокой: 131 тысяча рублей за квадратный метр или 8 миллионов за квартиру.

На третьем месте проспект маршала Блюхера, который активно застраивается, опять же благодаря реновации промзон. Квадратный метр жилых площадей здесь в среднем обойдется в 104,6 тысячи рублей и в 6,5 миллиона рублей за квартиру.

Средняя стоимость квадратного метра жилья на проспекте Энгельса составляет 106,7 тысячи, квартира обойдется в 6,8 миллиона рублей. Пятерку замыкает Ленинский проспект, где цена квадратного метра составляет 102,6 тысячи рублей, а квартиры – 6,2 миллиона рублей.

На шестом месте Аптекарский проспект (172,3 тысячи за квадрат и 10,2 миллиона за квратиру), на седьмом – Приморский (141,8 тысячи рублей за квадратный метр и 9,1 миллиона за лот).

На восьмой строчке проспект Просвещения (100,4 тысячи за квадрат, 5,9 миллиона за квартиру), на девятой – Пискаревский проспект (96,8 тысячи рублей за квадратный метр и 5,4 миллиона за квартиру). Десятым номером в топе стала знаменитая Лиговка – Лиговский проспект. Жилой фонд здесь неоднородный – от очень дорогих квартир до совершенно ветхих вариантов, средняя стоимость – 132,7 тысячи рублей за квадратный метр и 8,1 миллиона за квартиру.

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