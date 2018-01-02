Ниже некуда: покупателей новостроек перестанут заманивать ценами

Рынок нового жилья встречает 2018 год в разбалансированном состоянии. По прогнозам экспертов, в новом году предложение по-прежнему будет опережать спрос, но к снижению цен это не приведет

За последние три года объем предложения на столичном рынке новостроек удвоился. По итогам ноября 2017 года он составлял около 58,8 тысячи лотов площадью более 3,9 миллиона квадратных метров, посчитали эксперты группы "Бест-Новострой".

Прирост предложения зафиксирован во всех сегментах, основной объем экспозиции сосредоточен в комфорт- и бизнес-классе – 47% и 37% соответственно, уточнили в компании.

За растущим предложением явно не поспевает спрос. По статистике, ежеквартально хозяев находит лишь каждая пята квартирая, поступающая на рынок.

Это обстоятельство уже оказало влияние на цены на недвижимость. По данным "Бест-Новострой", если по итогам 2015 года средняя стоимость метра в новостройках бизнес-класса равнялась 232 тысячи рублей, то в ноябре 2017-го она опустилась до 228,7 тысячи. Аналогичная картина наблюдается и в сегменте массового жилья, где за три года цена квадрата снизилась со 149, 6 тысячи рублей до 144 тысяч.

Как ожидают эксперты, рынок останется несбалансированным и в следующем году. Более того, избыток предложения продолжит нарастать, и к концу 2018 года увеличится еще на 15-20%, прогнозирует генеральный директор агентства "Азбука жилья" Владимир Каширцев.

"Динамика вывода на рынок нового жилья особенно сильно ускорится в первом полугодии. 1 июля 2018 года официально вступят в силу принятые правительством изменения в законодательстве в области долевого строительства, которые повысят требования к девелоперам, и несколько усложнят их работу. В такой ситуации строители будут спешить с запуском максимального количества новых проектов по старым правилам", - ожидает он.

"За 2016-2017 годы ГЗК Москвы рассмотрела проекты с предполагаемым перспективным объемом застройки порядка 41 миллиона квадратных метров, то есть в ближайшие 3-5 лет высокая активность девелоперов сохранится, а на продажу еще может выйти более 40 миллионов квадратов жилья, - допускает председатель совета директоров "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова. – Конечно, эти объемы будут выходить на рынок постепенно. Тем не менее, большие объемы предложения могут в определенные периоды приводить к ценовой коррекции".

Росту предложения будет способствовать и активизация строительных компаний, связанных с государством. Уже сейчас учрежденное мэрией Управление Гражданского Строительства (УГС) строит около четверти жилья в столице. Кроме этого, в 2018 году город начнет активную работу по программе реновации, и первые жители хрущевок начнут переезжать в новые дома комфорт-класса.

Все это приведет к дополнительному повышению конкуренции. Дополнительные сложности в привлечении клиентов почувствуют компании, делающие ставку на строительство жилья стандарт- и комфорт-класса, поскольку именно в этих сегментах работает УГС, отмечает Владимир Каширцев. В тоже время, по его словам, городские власти не допустят уменьшения стоимости квартир в новостройках, поскольку никто из участников рынка не заинтересован в дальнейшем снижении цен.

Что касается спроса, надежды строителей связаны главным образом с дальнейшим ростом ипотечного кредитования. Впрочем, некоторые участники отрасли в неофициальных беседах признают, что, несмотря на продолжающееся уменьшение ставок, объем платежеспособного спроса постепенно уменьшается из-за стагнирующих доходов населения. В таких условиях число одобрений банков по выдаче новых кредитов едва ли сильно вырастет в следующем году.

Таким образом, рынок по-прежнему останется несбалансированным. Однако, несмотря на перспективы ускоренного роста предложения, строители не ожидают нового витка снижения цен. Как отмечают многие девелоперы, прибыльность многих строительных компаний уже сильно снизилась, и дальнейшее уменьшение маржи приведет к потере финансовой устойчивости.

"В массовом сегменте завоевать покупателя только ценой уже не получится, - поясняла ранее в интервью порталу "Вести. Недвижимость" директор управления стратегии и маркетинга ГК "Инград" Анна Соколова. - Постоянная ценовая конкуренция – это путь в никуда. У квадратного метра, как у любого продукта, есть своя себестоимость, и есть обоснованная рыночная цена".

В такой ситуации в отрасли будет ужесточаться неценовая конкуренция. Застройщики вынуждены продолжать фокусироваться не столько на возведении максимального количества площадей по минимальной себестоимости, сколько на разработке комплексных решений для покупателей. В объекты из комфорт-класса продолжат внедряться отдельные решения, характерные для бизнес-класса, а в дома бизнес-класса - некоторый функционал, ранее характерный для сегмента премиальной недвижимости.