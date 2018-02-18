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Ночь в хостеле за 300 тысяч: жадных отельеров будут штрафовать

18 февраля 2018 г. 2317
Федор Червяков

Черных списков много не бывает. Ростуризм вновь назвал отели, которые резко взвинтили цены на время чемпионата мира по футболу. Аппетиты отельеров растут с каждым днем - за койко-место в комнате с подселением они требуют уже сотни тысяч рублей. При этом число подобных горе-коммерсантов за месяц выросло почти вдвое.

Безудержные эмоции, одна игра — миллионы поклонников, и как минимум миллион из них через 3,5 месяца приедет в Россию.

Цены в первом же хостеле на Патриарших прудах чуть не отбили любовь к футболу: провести здесь сутки стоит 1 900 рублей, но на период чемпионата мира цена на койко-место взлетает в сто раз. Но администратор делает "специальное предложение": тесный номер на месяц за 700 тысяч рублей.

Но номера по баснословным ценам разлетаются мгновенно.  

"Есть постановление о государственном регулировании цен на период проведения чемпионата. Гостиница 3 звезды по этому постановлению — 12 с лишним тысяч за стандартный номер может установить верхнюю цену", - пояснила Дарья Акутина, специалист по гостиничному бизнесу.

Но до уровня трех звезд гостиница еще должна дотянуть. И даже 12 тысяч в сутки — дорого, но иностранцам сдают за 25. Ушлые предприниматели в разы поднимают стоимость из-за огромного спроса на жилье.

Ростуризм составляет один за другим черный список отелей с завышенными ценами. В первый попала 41 гостиница, во второй уже 60. "Отрадно отметить, что во второй список не вошел ни один отель, который был нами упомянут в первом списке", - говорит Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму.

Цены на гостиничные номера взлетели во всех 11 городах-участниках.  Нижний Новгород: в отеле, больше похожем на сарай, за ночь берут, как за люксовый номер в Монте-Карло, - 90 тысяч рублей.

 В Екатеринбурге цены подняли в  десятки раз, но очередь из иностранных туристов меньше не стала.

Пожалуй, самая дорогая койка в столице: переночевать в хостеле стоит 300 тысяч за ночь. При виде камеры, сотрудники говорят первое, что приходит в голову.

- У вас койка стоит 300 тысяч, почему?

- Видимо, программная какая-то ошибка.

Такие "ошибки" в Ростуризме берут на контроль. Тех, кто завышает цены, будут бить рублем на эту сумму, умноженную на два. Так что в погоне за прибылью нечистые на руку отельеры рискуют вообще разориться.

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