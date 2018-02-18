Ночь в хостеле за 300 тысяч: жадных отельеров будут штрафовать

Черных списков много не бывает. Ростуризм вновь назвал отели, которые резко взвинтили цены на время чемпионата мира по футболу. Аппетиты отельеров растут с каждым днем - за койко-место в комнате с подселением они требуют уже сотни тысяч рублей. При этом число подобных горе-коммерсантов за месяц выросло почти вдвое.

Безудержные эмоции, одна игра — миллионы поклонников, и как минимум миллион из них через 3,5 месяца приедет в Россию.

Цены в первом же хостеле на Патриарших прудах чуть не отбили любовь к футболу: провести здесь сутки стоит 1 900 рублей, но на период чемпионата мира цена на койко-место взлетает в сто раз. Но администратор делает "специальное предложение": тесный номер на месяц за 700 тысяч рублей.

Но номера по баснословным ценам разлетаются мгновенно.

"Есть постановление о государственном регулировании цен на период проведения чемпионата. Гостиница 3 звезды по этому постановлению — 12 с лишним тысяч за стандартный номер может установить верхнюю цену", - пояснила Дарья Акутина, специалист по гостиничному бизнесу.

Но до уровня трех звезд гостиница еще должна дотянуть. И даже 12 тысяч в сутки — дорого, но иностранцам сдают за 25. Ушлые предприниматели в разы поднимают стоимость из-за огромного спроса на жилье.

Ростуризм составляет один за другим черный список отелей с завышенными ценами. В первый попала 41 гостиница, во второй уже 60. "Отрадно отметить, что во второй список не вошел ни один отель, который был нами упомянут в первом списке", - говорит Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму.

Цены на гостиничные номера взлетели во всех 11 городах-участниках. Нижний Новгород: в отеле, больше похожем на сарай, за ночь берут, как за люксовый номер в Монте-Карло, - 90 тысяч рублей.

В Екатеринбурге цены подняли в десятки раз, но очередь из иностранных туристов меньше не стала.

Пожалуй, самая дорогая койка в столице: переночевать в хостеле стоит 300 тысяч за ночь. При виде камеры, сотрудники говорят первое, что приходит в голову.

- У вас койка стоит 300 тысяч, почему?

- Видимо, программная какая-то ошибка.

Такие "ошибки" в Ростуризме берут на контроль. Тех, кто завышает цены, будут бить рублем на эту сумму, умноженную на два. Так что в погоне за прибылью нечистые на руку отельеры рискуют вообще разориться.