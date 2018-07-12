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Новая компания: бывший владелец "СУ-155" хочет пойти тем же путем

12 июля 2018 г. 595
Фото: © Дмитрий Астахов/ТАСС

Основатель компании "СУ-155" Михаил Балакин собирается создать новую стройкомпани, когда разберется с личными проблемами. Об этом он рассказал в интервью "Ведомостям".

Новые площадки под строительство бизнесмен пока не ищет, но уже видит направления деятельности новой компании и собирается пойти "тем же самым путем" – холдинг с различными активами.

Одна из крупнейших строительных компаний в России "СУ-155" потерпела грандиозный крах. В итоге квартиры для почти 30 тысяч дольщиков достраивает санатор – банк "Российский капитал". При этом Балакин подчеркивает, что "достаточно эффективно" управлял этим бизнесом.

Обманутые дольщики, по его словам, когда все брошено, а когда жилье достраивается, об обмане говорить не приходится.  "СУ-155" выполнила свои обязательства", - считает бизнесмен.

К плачевной ситуации компанию привел тот факт, что руководство не учло риски работы по схеме жилищно-строительных кооперативов, отметил он. Когда схема была признана нелегитимной, а законодательство ужесточено, объемы продаж начали падать, и компания не смогла быстро перестроиться.

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