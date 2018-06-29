Новая Москва обвалила загородный рынок

В последнее время российский рынок загородной недвижимости переживает не самые лучшие времена. По данным экспертов компании "БЕСТ-Новострой", продажи за последние два года упали примерно на 45%, а средняя стоимость лота понизилась более чем на треть.

В свою очередь, специалисты Департамента загородной недвижимости компании "Инком-Недвижимость" изучили, как развитие Новой Москвы повлияло на рынок расположенных в ней загородных объектов. Несмотря на растущую инфраструктуру, перемены пошли загородке не на пользу. Так, с момента присоединения новых территорий предложение в локации сократилось на 15%, а спрос вообще снизился более чем в два раза.

Как говорят специалисты, в этом нет ничего удивительного. Ведь стоимость лотов на присоединенных к столице территориях в среднем в 1,5 раза превышает цены по региону в целом. Новостройки вытесняют классические загородные форматы, а дачники, обнаружив по соседству строящиеся многоэтажки, пытаются продать свои участки, но удается это не всем.

Итак, в настоящее время на первичном рынке загородного жилья Новой Москвы в продаже числится около 4500 объектов. Можно привести следующий пример — в первой половине 2012 года, когда Москва еще находилась в своих старых границах, их насчитывалось на 15% больше – порядка 5200. Тогда основную массу предложения – 39% – составляли участки без подряда (УБП), по 25% было у коттеджей и таунхаусов с дуплексами. А вот квартиры в малоэтажных домах (МЖД) занимали 11% экспозиции. А сейчас расстановка сил заметно поменялась: 35% предложения в ТиНАО – это УБП, почти столько же – 34% – МЖД, 20% лотов – это таунхаусы и дуплексы, 11% – коттеджи.

Намного серьезнее изменились показатели спроса на загородку в Новой Москве — за шесть лет продажи упали более чем в два раза. Если в 2012 году в квартал удавалось реализовать в среднем около 500 объектов, то сейчас – чуть больше 200 лотов. При этом раньше 47% спроса приходилось на УБП, 24% – на МЖД, 21% – на блокированные дома и 8% – на коттеджи. Сегодня в лидерах ожидаемо числится «малоэтажка» с 42% сделок, далее идут таунхаусы и дуплексы – у них суммарно 23% продаж, 20% клиентов выбирают УБП и 15% – коттеджи.

Возникает вопрос — а в чем причина падения спроса? Это объясняется завышенными ценами. Шесть лет назад средняя стоимость УБП в ТиНАО составляла 6,7 млн руб., сейчас она равна 6,3 млн руб. Несмотря на некоторое снижение, это в 1,6 раза больше ценника УБП по рынку в целом (3,9 млн руб.). Коттедж в 2012 году стоил здесь в среднем 35,4 млн руб., сегодня эта сумма достигла 49,3 млн руб., т.е. выросла на 39%. А покупатели не готовы платить такие деньги — ведь количество предложений на рынке значительно превышает спрос.

Руководитель Аналитического центра "Инком-Недвижимость" Дмитрий Таганов замечает, что на рынке загородного жилья Новой Москвы заметны те же тенденции, что и на загородке всего Московского региона.

"Это острый дефицит качественных проектов с застройкой, нехватка денег для их создания у девелоперов, низкий покупательский спрос, обусловленный как отсутствием интересных поселков, так и неадекватным ценообразованием. Каких-либо уникальных природных условий в ТиНАО нет, ситуация с трафиком осложняется по мере роста числа многоэтажных домов, также существует риск, что власти могут изъять землю для городских нужд", — резюмирует эксперт.