Новая Москва вошла в число лидеров по количеству новых квартир

В течение последних двух лет стоимость квадратного метра в новомосковских новостройках остается без изменений.

Новая Москва входит в число лидеров по количеству квартир в новостройках, предлагаемых к реализации, говорится на портале столичного стройкомплекса.

Первое место у Северного административного округа столицы, где предлагается 15,7% от всего объема новостроек, ТиНАО с показателем 12,6% занимает вторую строчку рейтинга.

Как отметил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, спрос на жилье в Новой Москве остается стабильным. При этом жесткая конкуренция среди застройщиков не позволяет повышать цену на 1 квадратный метр.

В ТиНАО, по словам Ждикина, работает порядка 30 девелоперских компаний. Средняя цена квадратного метра первичного жилья в течение последних двух лет остается на уровне 99-100 тысяч рублей, что значительно меньше цен в старых границах Москвы.