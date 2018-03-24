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Новая тенденция рынка — студии больше не котируются

24 марта 2018 г. Георгий Трушин 118

К типичным требованиям, которые покупатели предъявляют к своему будущему жилью, теперь добавилась еще и возможность иметь собственное пространство.

Во время кризиса на российском рынке недвижимости большой популярностью начали пользоваться небольшие студии. Как утверждают аналитики компании "БЕСТ-Новострой", в особо острые периоды примерно каждый третий покупатель заявлял о намерении приобрести недорогую студию и, таким образом, обеспечить себя пусть и небольшим, но жильем.

А теперь, когда многие кризисные явления прошли, покупатели переориентировались на обычные квартиры. Причем, это произошло во всех сегментах рынка — и в бизнес-классе, и в комфорт-классе, и в стандарт-классе. И сейчас, согласно данным экспертов, доля желающих купить студию, находится на уровне 10%. Этому немало способствовало снижение ипотечных ставок, которое сделало более доступными кредиты на квартиры привычных метражей и комнатности.

Более того, к типичным требованиям, которые покупатели предъявляют к своему будущему жилью — расположение, транспортная доступность, цена и качество — теперь добавилась еще и возможность иметь собственное пространств.

По словам коммерческого директора квартала апартаментов бизнес-класса ONLY, Central Properties Евгения Большакова, одними из первых эти изменения коснулись квартир-студий. Первые проекты, девелоперы которых решили сократить метраж однокомнатной квартиры по максимуму, чтобы не потерять спрос, появились на рынке совсем недавно.

Очередной кризис привел к тому, что в столичных новостройках были созданы предложения с беспрецедентно низкой стоимостью, но и беспрецедентно маленьким метражом – 22, 20, а то и вовсе 16 кв. метров. Так, студия в ЖК "Петровский квартал" стоит от 1,8 млн. рублей, а студия в ЖК "Изумрудные холмы" — 2,1 млн. рублей. Для застройщиков такой подход стал инструментом для сохранения доходности. Да и покупатель тоже выигрывал за сравнительно небольшие деньги он получал жилье.

Так, в ЖК "Видный город" можно купить студию примерно за 4,3 млн. рублей, а в ЖК "Сердце столицы" — за 4,8 млн. рублей.

"Однако прошло всего несколько дет, и формат, созданный как некий промежуточный вариант малыми силами и затратами купить жилье, стал стремительно терять свою популярность. Эксперты и аналитики нашей компании пришли к выводу, что время студий во всяком случае в жилье бизнес-класса прошло. Новое поколение покупателей подходит к покупке жилья гораздо рациональнее. А это означает, что при отсутствии спроса студии станут распродавать со скидками", — говорит эксперт.

Что касается студий в ЖК комфорт-класса, то, по информации экспертов компании "Инком-Недвижимость", популярность данного формата тоже упала — примерно на 20%. Так что здесь тоже возможны распродажи студий со скидками. Хотя и сейчас стоимость студии комфорт-класса невелика — примерно 3,1-3,4 млн. рублей.

По словам Евгения Большакова, нынешний покупатель смотрит на несколько шагов вперед и покупает не просто крышу над головой в приглянувшейся им локации, а образ жизни, который предусматривает и возможность комфортного пребывания и сейчас – личная территория, возможность уединения, довольно четкое разделение на общую и приватные зоны. А, кроме того, возможность планировать жизнь на несколько лет вперед и не быть при этом ограниченным какими-то формальными рамками типа маленькой жилплощади.

Это подтверждают эксперты компании "БЕСТ-Новострой". По их данным, среди потенциальных покупателей студий стремительно сократилось количество молодых семей — раньше их было около 20%, а теперь не более 15%.

Но это не значит, что молодожены не рассматривают этот вариант совсем, но совершенно очевидно и то, что они покупают студии как некий промежуточный вариант – первое собственное жилье, на базе которого потом будут строиться планы по его укрупнению.

Евгений Большаков добавляет, что все меньше рассматриваются студии и родителями, приобретающими жилье для детей-студентов. Единственные покупатели, для которых студии могут оставаться актуальными еще какое-то время – это бизнесмены, которые в Москве бывают наездами, по делам. По статистике сейчас покупку студии рассматривают не более 10% покупателей, а раньше таковых было примерно 25-30%.

"Для них этот формат – вариант комфортный и вполне выгодный. Мало того, что есть собственное место, где всегда можно остановиться, не опасаясь, что не будет мест в гостинице, попадется не тот номер, так еще и возможность сохранить накопленные деньги", — резюмирует эксперт.

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