Новосибирскую хрущевку превратили в Дом болельщика

В Новосибирске фанат местной хоккейной команды превратил хрущевку, в которой живет, в Дом болельщика.
Ярый поклонник хоккея раскрасил дом в цвета своей любимой команды. На доме красуются коллажи с игроками и символами местного клуба "Сибирь" – Злым Снеговиком и Снежинкой. Подъезды Дмитрий Казанцев, который является старшим по дому, переименовал в сектора и даже лавочки во дворе полностью соответствуют бренду клуба.
Хоккейная пятиэтажка располагается в Академгородке. Необычный Дом болельщика уже открыли при участии фанатов клуба, пишут местные СМИ.
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