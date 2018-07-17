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Новосибирскую хрущевку превратили в Дом болельщика

17 июля 2018 г. 312
Фото:©vk.com/hcsibir1962

В Новосибирске фанат местной хоккейной команды превратил хрущевку, в которой живет, в Дом болельщика.

Ярый поклонник хоккея раскрасил дом в цвета своей любимой команды. На доме красуются коллажи с игроками и символами местного клуба "Сибирь" – Злым Снеговиком и Снежинкой. Подъезды Дмитрий Казанцев, который является старшим по дому, переименовал в сектора и даже лавочки во дворе полностью соответствуют бренду клуба.

Хоккейная пятиэтажка располагается в Академгородке. Необычный Дом болельщика уже открыли при участии фанатов клуба, пишут местные СМИ.

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