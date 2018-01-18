Новостроек станет еще больше

75% построенного жилья, по оценке аналитиков, составляет комфорт-класс, 24% приходится на бизнес-класс и оставшиеся квадратные метры — это премиальный сегмент.

На российском рынке недвижимости возникла интересная ситуация. Дело в том, что одна из главных тенденций рынка — превалирование предложения жилья над спросом. Но это не останавливает застройщиков, которые продолжают выводить на рынок новые проекты.

Так, в этом году Москве в продажу поступит еще больше жилья – порядка 23 новых площадок общей площадью более 5 млн кв. м. Более 60% этих проектов заявлены на территориях бывших промышленных зон. Об этом сообщают эксперты агентства недвижимости "Бон Тон".

75% построенного жилья, по оценке аналитиков, составляет комфорт-класс, 24% приходится на бизнес-класс и оставшиеся квадратные метры — это премиальный сегмент.