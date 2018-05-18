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Новостройке в Новой Москве продаются вдвое быстрее, чем в "старой"

18 мая 2018 г. 172

Сниженные цены на жилье и возможность получить столичную прописку превратили квартиры в Новой Москве в настоящий хит среди покупателей. Однако покупать местное жилье с инвестиционными целями по-прежнему невыгодно.

Каждая третья проданная в столице квартира в новостройке находится в Новой Москве. К такому выводу пришли эксперты "Метриум", проанализировав статистику продаж жилья в Новой и "старой" Москве в первом квартале.

Как оказалось, новостройки, расположенные в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО), продаются в 2,4 раза интенсивнее "старомосковских" ЖК. Сейчас в самых востребованных новых ЖК, расположенных в периметре МКАД, в месяц в среднем продается 81 квартира. Для сравнения, продажи в самых популярных ЖК Новой Москвы составляют сразу 197 квартир в месяц.

Растущий спрос на жилье в Новой Москве локации спешат удовлетворить девелоперы. За последний год на реализацию вышло 4 новых проекта: ЖК "Калипсо-3", ЖК "Филатов луг", ЖК "Южное Бунино" и ЖК "Кленовые аллеи". Всего за год предложение пополнилось 54 новыми корпусами, что на 12,5% больше, чем за предыдущий период, уточняют в "МИЭЛЬ-Новостройки".

При этом больше половины всех заключенных в I квартале 2018 года договоров долевого участия (ДДУ) в этой локации пришлось на 5 жилых комплексов. Между тем проекты в старых границах столицы не демонстрируют такой динамики. В "старой" Москве в I квартале 2018 года 50% всех сделок были зарегистрированы в 19 проектах.

В целом, на новостройки ТиНАО приходится 38% всего спроса на жилье в Большой Москве. Между тем в 2016 году удельный вес ТиНАО оценивался в 32%, а в 2013 году – 27%. 

В отличие от рынка Московской области, который в основном пребывает в стагнации, расширение сети метрополитена, модернизация инфраструктуры, сравнительно низкий уровень цен превратили Новую Москву в "точку роста" столичного рынка новостроек, резюмирует генеральный директор "Метриум" Наталья Круглова.

"Повышение доступности ипотеки придало дополнительный толчок развитию местных проектов. Примечательно, что в Новой Москве, где объем предложения в три раза меньше, чем в "старой" Москве, заключается почти 40% всех сделок на столичном рынке жилья. Полагаю, в дальнейшем тенденция к приросту доли новомосковских новостроек только усилится", - прогнозирует она.

За последний год доля покупок квартир с использованием ипотечного кредита выросла на 15% и составила 65%, рассказал Дмитрий Цветов, директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101", специализирующейся на проектах в Новой Москве.

По словам топ-менеджера, около 45% покупателей квартир в проектах ГК "А101" - это люди в возрасте от 25 до 35 лет, которые намерены поселиться в Новой Москве.

"По нашим данным, 53% покупателей планируют переехать сюда из соседних районов – ЮЗАО, ЮАО и Московской области. В основном это сложившиеся пары: в официальном браке находятся 51% клиентов, а в гражданском – еще 11%. При этом дети есть лишь у 40% таких пар", - уточняет он.

Еще одна крупная группа покупателей - молодые женщины 25-30 лет без семьи и детей, которые покупают квартиру для самостоятельного проживания. К этой группе относится примерно 8% клиентов; в тоже время доля одиноких мужчин, среди покупателей почти вдвое ниже.

Генеральный директор компании "МИЭЛЬ-Новостройки" Наталья Шаталина связывает высокие продажи жилья в Новой Москве в значительной степени с его привлекательной стоимостью.

"Интерес сохраняется благодаря существующей ценовой политике, в случае роста цены и приближения бюджета к значениям характерным для "старой" Москвы, спрос на новостройки Новой Москвы начнет снижаться, именно поэтому средние значения цены "квадрата" в Новой Москве уже больше года находятся в пределах 99-100 тыс. рублей", - считает она.

По словам эксперта, несмотря на высокий интерес покупателей к жилью в Новой Москве, его покупка в инвестиционных целях едва ли будет оправданной.

Учитывая ценовую политику и широкий выбор и активно развивающуюся транспортную сеть, в этой локации можно приобрести квадратные метры, но это будет покупка больше с целью сохранения накоплений. Так как продать квартиру сразу после ввода дома в эксплуатацию по высокой цене будет сложно ввиду большого объема строительства в данной локации, предупреждает Наталья Шаталина.

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