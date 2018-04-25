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Новостройки бизнес-класса: ипотека бьет рекорды

25 апреля 2018 г. 409
Фото: © shutterstock

Ипотечный драйвер стал одним из основных факторов, поддерживающих рынок последние полгода.

Стало известно, что по итогам первого квартала 2018 года доля сделок с привлечением ипотеки на первичном рынке жилой недвижимости бизнес-класса Москвы составила 41%. Об этом сообщили эксперты Kalinka Group.

Тем самым на рынке был установлен новый исторический максимум. По данным компании, в I квартале 2018 года было заключено 2660 сделок, что на 18% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Доля ипотечных сделок в I квартале 2018 года в сравнении с этим же периодом 2017 года, когда этот показатель составлял 31%, - выросла на 10%.

Ипотечный драйвер стал одним из основных факторов, поддерживающих рынок последние полгода.

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