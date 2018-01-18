Новостройки на средней стадии стали самыми популярными у покупателей

Аналитики прогнозируют увеличение интереса покупателей к новостройкам на средней стадии строительства, и этому есть несколько причин.

Наибольшей популярностью у покупателей новостроек массовых сегментов в Подмосковье пользуются квартиры в домах на средней стадии строительства – этапе монтажа этажей, выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость". В начале 2018 года на их долю пришлось 78% спроса против 6% в начале прошлого года, иначе говоря, спрос вырос в 13 раз.

В Новой Москве спрос на проекты среднего уровня готовности вырос почти в 2 раза – с 41% до 73%. В Москве спрос на такие новостройки вырос за год на 10% - с 35% до 45%.

Квартирами на уровне котлована интересуются 12% покупателей в области, а год назад их было 94%, 21% покупателей в Новой Москве (52% год назад), около 10% в старой Москве (33% год назад).

Объекты высокого уровня готовности – на стадии отделки помещений или уже введенные в эксплуатацию – интересуют 10% покупателей в Подмосковье, 6% покупателей в Новой Москве и 45% покупателей в старых границах столицы.

При этом предложение совпадает со спросом – максимальное количество объектов экспонируется на стадии монтажа этажей: в Подмосковье 82%, в Новой Москве 46%, в старых границах Москвы 46%.

Аналитики прогнозируют увеличение покупательского интереса к объектам на средней стадии строительства, а также к квартирам уже в готовых домах. Тому несколько причин: темпы строительства опережают темпы продаж и смещение мотивации – низкая цена перестала быть определяющим фактором при покупке новостроек, людям больше требуется визуальное подтверждение планомерного хода строительства, что может служить еще одним доказательством добросовестности девелопера.