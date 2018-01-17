Новостройки премиум-класса подорожали на 12%

На фоне сокращения объема предложения средняя цена 1 кв. метра за год выросла на 12% и составила до 474,8 тыс. рублей.

На современном российском рынке недвижимости неплохо чувствует себя жилье премиум-класса. Так, по данным департамента консалтинга компании "БЕСТ-Новострой", по состоянию на конец IV квартала 2017 года в экспозиции были представлены квартиры в 93 жилых комплексах бизнес-класса и в 17премиальных проектах. Правда, количество лотов несколько сократилось, что и привело к повышению цен.

Если говорить о жилье бизнес-класса, то ситуация противоположная. Весь прошлый год увеличивалось и число проектов на реализации, и количество лотов, и общая площадь экспозиции.

Именно динамика предложения сказалась и на ценообразовании. Так, в премиум-классе на фоне сокращения объема предложения средняя цена 1 кв. метра за год выросла на 12% и составила до 474,8 тыс. рублей. В бизнес-классе, соответственно, показатель средней цены метра продемонстрировал небольшую отрицательную коррекцию — за 2017 год цена снизилась на 3% до 228,6 тыс. рублей.