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Новостройки стандарт-класса сосредоточены в ЮВАО

7 февраля 2018 г. 594

Сейчас в Юго-Восточном административном округе находится в реализации 6782 лота общей площадью 381210 кв. м.

В настоящее время на первичном столичном рынке в сегменте комфорт-класса представлено 21200 квартир общей площадью 1,3 млн кв. м. Доля этого сегмента составляет 46% от всего предложения квартир на рынке, но большая часть из них находится в ЮВАО. А еще, по сообщению экспертов агентства недвижимости "Бон Тон", в Юго-Восточном округе также сосредоточен основной объем стандарт-класса — 98%.

Сейчас в Юго-Восточном административном округе находится в реализации 6782 лота общей площадью 381210 кв. м. А вот недвижимости бизнес-класса в ЮВАО, по данным агентства, становится все меньше, а комфорт-класс, как уже было сказано выше, расширяет свою долю. По суммарному количеству лотов в реализации его доля выросла на 9%, а по количеству проектов – на 19%.

В общем, именно Юго-Восточный округ стал настоящим раем для новостроек недорогих сегментов, а элитное и премиальное жилье базируется в основном в Север-Западном, Западном и Юго-Западном округах.

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