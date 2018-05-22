Новостройки в Новой Москве продаются активнее, чем в старой

Квартиры в Новой Москве продаются в 2,4 раза интенсивнее, чем в старых границах города, заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

С начала года в жилых комплексах Новой Москвы продавалось 197 квартир в месяц, на новостройки в ТиНАО приходится 38% спроса на новое жилье. В 2016 году спрос оценивался в 32%, в 2017м – в 27%.

Высокий покупательский интерес обеспечивает не только ценовая политика, но и комплексное развитие территорий, отметил Жидкин.

По его словам, средняя стоимость квадратного метра на присоединенных территориях уже больше года находится в пределах 99-100 тысяч рублей. С 2012 года в Новой Москве ввели 32 детских сада и 10 школ.

"До конца 2020 года на новых территориях построят и реконструируют 325 км дорог", - приводятся слова главы департамента на сайте столичного стройкомплекса.