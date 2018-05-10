ГлавнаяЖильеНовостройки в Новой Москве продаются в два раза активнее, чем в столице

Новостройки в Новой Москве продаются в два раза активнее, чем в столице

10 мая 2018 г. 412
Фото: © shutterstock.com

В первом квартале 2018 года продажи в наиболее успешных проектах Новой Москвы шли в два раза интенсивнее, чем в самых популярных жилых комплексах в старых границах столицы, говорится в исследовании компании "Метриум".

Больше половины всех договоров долевого участия, заключенных в первом квартале в Новой Москве, пришлось на 5 жилых комплексов. Средний темп продаж составил 197 квартир в месяц.

В старой Москве в первом квартале половина сделок пришлась на 19 проектов, а средний тем продаж составил 81 квартиру в месяц.

Аналитики отмечают, что растущий спрос на новостройки в Новой Москве – закономерный итог усилий, которые власти предпринимают для развития присоединенных территорий. В Новой Москве появляются станции метро, модернизируется инфраструктура, а сравнительно низкий уровень цен превратил присоединенные территории в точку роста рынка новостроек столицы.

При этом объем предложений в Новой Москве в три раза меньше, чем в старых границах, однако на присоединенные территории приходится почти 40% всех сделок на столичном рынке жилья.

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
1
Метриум
Вам также может быть интересно
10 мая 2018 г. 205
Московские промзоны будут застраивать еще 15 лет 205
10 мая 2018 г. 412
Новостройки в Новой Москве продаются в два раза активнее, чем в столиц... 412
10 мая 2018 г. 340
Феликс Блинов, "РВМ Капитал": самое важное для инвестора – прогнозируе... 340
10 мая 2018 г. 519
На ВДНХ до 1 июня закрыли центральную аллею 519
10 мая 2018 г. 970
Рэпер Канье Уэст уходит от кроссовок к архитектуре 970
10 мая 2018 г. 1682
Цены на первичном рынке вновь могут снизиться из-за запуска новых прое... 1682
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.