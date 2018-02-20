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Новостройку в Подмосковье можно купить за миллион и дешевле

20 февраля 2018 г. 1105
Фото: © Global Look Press

На первичном рынке Подмосковья можно найти квартиру стоимостью в пределах 1 миллиона рублей.

Эксперты компании "Бест-Новострой" отмечают, что на ценах отразилось частичное перетекание спроса из области в столицу.

Доступное новое жилья в Подмосковье представлено на сегодняшний день в 984 корпусах в составе 245 проектов массового сегмента.

Наиболее масштабный объем бюджетного жилья реализуется в жилом комплексе "Восточный" в одноименном микрорайоне Звенигорода. Студию площадью 24 квадратных метра в этом ЖК можно купить за 1,075 миллиона рублей.

В жилом комплексе "Чеховский посад" – самой доступной новостройке среди подмосковных проектов – моно купить маленькую студию площадью 17,9 квадратного метра за 821 тысячу рублей.

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