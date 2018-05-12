ГлавнаяЖильеНовые "майские" цели: ипотека под 8% и 120 млн "квадратов" жилья в год

Новые "майские" цели: ипотека под 8% и 120 млн "квадратов" жилья в год

12 мая 2018 г. 1107

Президент Владимир Путин поручил к 2024 году улучшить жилищные условия россиян и нарастить темпы строительства. Эксперты считают, что ипотечные ставки уже скоро опустятся до заданного президентом уровня, а вот с увеличением объемов ввода жилья будут сложности.

На этой неделе, сразу же после инаугурации, президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития страны на ближайшие шесть лет. Одна из приоритетных задач, которую предстоит решить правительству и, в частности, новому куратору строительной отрасли Виталию Мутко – добиться улучшения жилищных условий россиян и роста объемов ввод строительства. Документ размещен на сайте Кремля и уже вступил в силу.

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

Одна из ключевых задач, отмеченных в документе – добиться ежегодного улучшения жилищных условий не менее чем для 5 млн семей.  Для этого должно строиться порядка 120 млн кв м жилья в год. Для сравнения, в прошлом году в России было введено чуть менее 80 млн кв м.  жилой недвижимости.

Также Путин поставил перед кабинетом министров к 2024 году обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком. Драйвером здесь должна стать ипотека, ставка по которой в ближайшие шесть лет должна опустить ниже 8%.

Среди дополнительных задач, обозначенных президентом – повышение  комфортности и индекса качества городской среды на 30%, сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза. Путин поручил также разработать механизм, который позволял бы россиянам участвовать в формировании комфортной городской среды.

Не остался в стороне и отказ от долевого строительства и переход к проектному финансированию. В указе указывается о необходимости такого перехода, а также о совершенствовании механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе за счет развития рынка ипотечных ценных бумаг.

МНЕНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ.

Управляющий партнер "Метриум" Мария Литинецкая:

"Согласно соцопросам, порядка 41% россиян в 2016 году хотели бы улучшить свои жилищные условия. Между тем число сделок с новостройками в 2017 году составило только 700 тыс. единиц, то есть приобрести новое, современное, качественное жилье может менее 2% потребителей.

Чтобы достичь заявленной цели по увеличению ввода жилья недостаточно только снизить ставки по ипотеке, необходимо комплексное развитие экономики страны, предполагающее развитие всех отраслей и повышение уровня жизни. 

Если говорить о показателе в пять млн семей, то он практически сопоставим с сегодняшними - порядка 4,8 млн человек в год. Однако, если исходить из того, что улучшение жилищных условий предполагает приобретение объекта более современного жилья, то спрос на новостройки должен ежегодно в течение ближайших шести лет возрастать примерно на 25%. Напомню, что в 2017 году прироста спроса по России вовсе не было, однако при дальнейшем снижении ипотечных ставок это возможно. Я считаю, что нам требуется более конкретный и смелый целевой показатель – 6%. Именно такую ставку по ипотеке считают для себя относительно комфортной больше половины россиян".

Аналитик по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Александра Мартьянова:

"В настоящий момент мы можем видеть тенденцию к увеличению объемов ввода жилья. По данным Минстроя РФ порядка 77 млн кв. м. было введено в России, из них 8 млн кв. м приходится только на Московскую область. В большинстве регионов активность девелоперов оставляет желать лучшего. Например, ввод жилья в Сибирском федеральном округе и Дальневосточном федеральном округе в прошлом году снизился на 16% и 10% соответственно по сравнению с 2016 годом, а значительная часть граждан проживает в домах, которые признаны аварийными или чье состояние близко к этому.

При этом даже снижение ипотечных ставок до 7-8% не позволит большинству людей самостоятельно улучшить свои жилищные условия.  Реальным инструментом, который мог бы позволить сделать это, является программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" и, в частности, расселение граждан из аварийных домов.

Однако, реализация этой программа очень трудоемка. Во-первых, из-за сложности процедуры признания дома аварийным. Во-вторых, из-за значительного временного лага между признанием дома таковым и реальным переселением жильцов. В такой ситуации государству нужно одновременно упростить порядок реализации этой программы и мотивировать девелоперов запускать новые проекты в регионах".

Директор по стратегическому развитию ФСК "Лидер" Павел Брызгалов:

"Поставленные задачи выполнимы, но при соблюдении некоторых условий. Но при соблюдении нескольких условий. Во-первых, дальнейшее снижение ипотечной ставки. Если ипотечный платеж станет ниже 8% и продержится на низком уровне более года, на рынок выйдут семьи с меньшими уровнями доходов, это очень большая по численности группа.

Во-вторых, необходимо увеличивать государственный спрос, который поможет расселиться людям, которые сами никогда не смогут купить квартиры. Программа реновации тому пример, одна она может дать до 20-30% прироста по объемам ввода жилья – это очень мощный драйвер. Также  необходимо обеспечить соответствующее развитие строительной отрасли с активным применением индустриального домостроения".

Генеральный директор IKON Development Евгения Акимова:

"Сейчас на одного жителя России приходится порядка 24 кв м жилья, это намного ниже, чем в Германии (40 кв м) или в Швеции (42 кв м). Согласно подсчетам, стратегическая потребность населения России в жилых площадях оценивается в 1,5 млрд кв. м,  поэтому наращивание темпов строительства – это действительно актуальная для российского правительства задача. Теоретически объемы строительства в 120 млн кв. м ежегодно вполне осуществимы. С учетом сегодняшних технологий девелоперы имеют возможность строить одновременно много и быстро.

Но для достижения этих показателей существуют ряд ограничивающих факторов. К примеру, речь идет о бюрократических препонах при подключении фактически уже построенного проекта к инженерным сетям, а также ужесточение законодательства в сфере строительства, которые приведут к неизбежному уходу с рынка многих игроков.

Также важно действовать планомерно, чтобы рынок "переварил" новые объемы  Было бы разумно наращивать темпы в пределах порядка 7-10 млн кв м в год в целом по стране. Это позволит сдержать уровень конкуренции и предотвратить затоваривание. В противном случае есть риск банкротства наименее благонадежных игроков, которые, не выдержав конкуренцию, уже не выполнят обязательства перед покупателями. В таком случае государству придется решать проблемы обманутых дольщиков, что совсем непростая задача".

Подписывайтесь на канал «Вести.Недвижимость» в ТамТам, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
Теги:

Читайте также:

Связанные компании:
Связанные персоны
0
Связанные компании
2
ФСК Лидер
Метриум
Вам также может быть интересно
12 мая 2018 г. 1107
Новые "майские" цели: ипотека под 8% и 120 млн "квадратов" жилья в год 1107
11 мая 2018 г. 1750
Хованская объяснила, что нужно для общероссийской реновации 1750
11 мая 2018 г. 1431
Собственникам энергоэффективных домов могут предоставить налоговые льг... 1431
11 мая 2018 г. 1317
Три участка Большой кольцевой достроят через 2 года 1317
11 мая 2018 г. 942
"Умные" технологии будут влиять на размер субсидий регионам 942
11 мая 2018 г. 28317
Михаил Задорнов оставил два завещания 28317
Акция!
Дизайн
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Весенние оттенки: 4 простые идеи, как обновить интерьер
7 шагов к идеальной детской: как обустроить комнату самого важного чле...
Часы, шкатулки и текстиль: 8 идей для эффектного декора гостиной
Жизнь с пушистым соседом: как обустроить интерьер квартиры с домашним...
Как функционально обустроить однушку в 36 "квадратов"
Как создать идеальную ванную в маленькой квартире

© 2018 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2018 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.