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Объем массовых новостроек снизился на 31%

19 июля 2018 г. 158
Фото: © shutterstock

По итогам июня на московском рынке новостроек массового сегмента было представлено 14800 квартир.

По сообщению аналитиков компании "Метриум", количество квартир в новостройках массового сегмента в Москве сократилось за год на 31%. Объем предложения первичного жилья эконом- и комфорт-класса откатился к значениям лета 2016 года. При этом в первом полугодии нынешнего года темпы выхода на рынок новых проектов упали в почти в три раза.

По итогам июня на московском рынке новостроек массового сегмента было представлено 14800 квартир. Между тем в июне 2017 года число таких объектов в продаже оценивалось в 21600 единиц. Таким образом, за год объем предложения сократился на треть и достиг уровня, сопоставимого с июнем 2016 года (15100 квартир).

Аналитики "Метриум" отмечают, что тенденция к сокращению числа представленных в продаже квартир наметилась во второй половине прошлого года. В период с июня 2017 года до июня 2018 года ежемесячно число представленных в продаже объектов сокращалось в среднем на 3%.

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