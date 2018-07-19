Объем массовых новостроек снизился на 31%

По сообщению аналитиков компании "Метриум", количество квартир в новостройках массового сегмента в Москве сократилось за год на 31%. Объем предложения первичного жилья эконом- и комфорт-класса откатился к значениям лета 2016 года. При этом в первом полугодии нынешнего года темпы выхода на рынок новых проектов упали в почти в три раза.

По итогам июня на московском рынке новостроек массового сегмента было представлено 14800 квартир. Между тем в июне 2017 года число таких объектов в продаже оценивалось в 21600 единиц. Таким образом, за год объем предложения сократился на треть и достиг уровня, сопоставимого с июнем 2016 года (15100 квартир).

Аналитики "Метриум" отмечают, что тенденция к сокращению числа представленных в продаже квартир наметилась во второй половине прошлого года. В период с июня 2017 года до июня 2018 года ежемесячно число представленных в продаже объектов сокращалось в среднем на 3%.