Объем ввода жилья в России по итогам января вырос на 9%

По итогам января объем ввода жилья в России вырос до 4,7 миллиона квадратных метров, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Январь 2018 года дал прирост объемов ввода на 9% по сравнению с январем 2017 года", - сообщил он.

Министр добавил, что данные за первый месяц года традиционно считаются не самыми показательными, однако и они продемонстрировали высокий результат.

Кроме того, Минстрой может сориентировать показатели ввода жилья по итогам минувшего года в сторону увеличения из-за поступления уточненных данных от Росстата. Окончательно данные будут скорректированы к марту.

По данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2017 году составил 78,6 миллиона квадратных метров, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.