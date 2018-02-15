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Объем ввода жилья в России по итогам января вырос на 9%

15 февраля 2018 г. 558
Фото: © shutterstock.com

По итогам января объем ввода жилья в России вырос до 4,7 миллиона квадратных метров, сообщил глава Минстроя РФ Михаил Мень в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Январь 2018 года дал прирост объемов ввода на 9% по сравнению с январем 2017 года", - сообщил он.

Министр добавил, что данные за первый месяц года традиционно считаются не самыми показательными, однако и они продемонстрировали высокий результат.

Кроме того, Минстрой может сориентировать показатели ввода жилья по итогам минувшего года в сторону увеличения из-за поступления уточненных данных от Росстата. Окончательно данные будут скорректированы к марту.

По данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2017 году составил 78,6 миллиона квадратных метров, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.

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