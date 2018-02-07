Объем выданной ипотеки составляет 2 триллиона

Рынок ипотеки в нашей стране развивается довольно быстро. Стало известно, что объем выданных кредитов в сфере ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в 2017 году вырос в РФ на 37,2% по сравнению с 2016 годом и достиг 2 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Центральный банк Российской Федерации.

"В 2017 году рынок ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продемонстрировал рекордный рост на фоне снижения процентных ставок. Объем выданных кредитов увеличился на 37,2% и достиг 2 триллионов рублей, превысив уровень предыдущих лет. Всего было предоставлено 1,1 миллиона ипотечных займов", — говорится в официальном сообщении регулятора.

По мнению многих экспертов рынка недвижимости, ипотечные ставки в этом году будут снижаться. В конце 2017 года средневзвешенная процентная ставка по рублевой ипотеке достигла рекордно низкого значения и составила 9,79%. А к концу нынешнего года она может опуститься даже до 8%.