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Обеспечение жильем детей-сирот: президент усовершенствовал закон

31 июля 2018 г. 406

Законным представителям сирот предоставляется возможность самостоятельно подавать заявления о включении сирот в список.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование механизма обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, законным представителям указанных детей предоставляется возможность самостоятельно подавать заявления о включении сирот в список, что будет гарантией последующего предоставления последним жилья.

Что же меняется? Здесь все очень просто — органы опеки и попечительства обязаны контролировать своевременную подачу такого заявления. Если представители не подали заявление, то орган опеки и попечительства обязан принять меры по включению детей в список.

Также уточняется, что жилые помещения предоставляются детям-сиротам и лицам из их числа по их заявлению в письменной форме при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности до достижения возраста 18 лет.

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