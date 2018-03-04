Обманчивая доступность: плюсы и минусы покупки апартаментов

Большой плюс данного сегмента — более низкий бюджет покупки. Именно это является одним из главных факторов для потребителя при принятии решения о покупке. Но есть и минус – с позиции закона апартаменты не являются полноценным жильем.

Апартаменты все чаще завоевывают внимание покупателей. По данным "Инком-Недвижимость", в 2017 году сделки с таким форматом жилья в Москве совершались на 17% чаще, нежели в 2016 году.

Сразу стоит напомнить, апартаменты с позиции закона не то что, не полноценная квартира, а вообще не жилье. С юридической точки зрения, апартаменты не предназначены для полноценного постоянного проживания. Как замечает адвокат Олег Сухов, обычно апартаменты находятся в новостройках, где застройщик либо не захотел, либо не смог получить разрешение на жилое строительство. Такие здания обычно оформляются как нежилые, например, офисного или гостиничного назначения.

Как следствие, в апартаментах нельзя прописаться. Правда, в этом виде недвижимости есть вероятность получения регистрации по месту пребывания на 5 лет с возможностью пролонгации.

Тем не менее, апартаменты все больше популярны у покупателей. По данным Est-a-Tet, за последние два года спрос на такое жилье, вырос более чем вдвое. Впрочем, стоит отметить, что спрос на квартиры вырос четырехкратно.

Учитывая непростой правовой статус, что заставляет людей приобретать апартаменты вместо обычных квартир?

Главное достоинство апартаментов – это сниженная цена. Сейчас минимальный бюджет покупки на рынке апартаментов Москвы начинается от 2,049 млн рублей — за эту сумму можно приобрести студию площадью 26,2 кв. м в одном из столичных ЖК, указывает председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

Для сравнения, стоимость квартиру в аналогичном районе и примерно такой же площади (27,8 кв. м) уже на миллион больше - 3,105 млн рублей. Такая разница для многих принципиальна.

Есть еще один плюс у апартаментов — они нередко отличаются хорошим местоположением, так как благодаря менее жестким нормативам могут строиться в условиях уже сложившейся застройки, в обжитых районах с прекрасно развитой инфраструктурой. По этой причине апартаменты хороши и в качестве корпоративного жилья (когда приобретаются для размещения приезжих партнеров по бизнесу), в качестве второго жилья (когда основное расположено за городом), а также для сдачи в аренду или в качестве первого жилья для взрослых детей.

Кстати, за последнее время категория покупателей, которые приобретают апартаменты "для себя", для собственного проживания, существенно выросла. Это объясняется тем, что данный формат недвижимости сейчас реализуется не только вблизи крупных офисных и торговых центров, то есть в зонах деловой активности, но и в жилых районах, удобных для семейного проживания. В результате расширения географии несколько изменился портрет покупателя, акценты сместились, и теперь едва ли не половина сделок в данном формате приходится на семейные пары, а расширение аудитории в свою очередь хорошо сказывается на продажах.

"Нередко апартаменты предпочитают те, кто хочет жить в современном модном жилье в хороших районах Москвы. Прежде всего, речь идет о молодой, творческой аудитории, в первую очередь, о представителях профессий, которыми можно заниматься на дому. Эта аудитория нередко выбирает лофты – стильно, модно, необычно, и при этом можно организовать не только жилое, но и рабочее пространство", — говорит Ирина Доброхотова.

Потенциальный спрос на апартаменты в некоторых проектах подогревает и то, что часть из них впоследствии может поменять свой правовой статус, если застройщик обещает добиться их перевода в жилой фонд. Такие объекты часто привлекают внимание инвесторов, указывает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев.

Впрочем, рост числа таких предложений уже насторожил чиновников в последнее время. По словам начальника управления по контролю и надзору в области долевого строительства Москомстройинвеста Александра Семенова, часть девелоперов вводит клиентов в заблуждение и умалчивает, что апартаменты не являются с правовой точки зрения полноценным жильем и не подпадают под защиту закона о долевом строительстве 214-ФЗ.

"Если застройщик указывает, что продажи апартаментов ведутся по 214-ФЗ, это не что иное, как маркетинговый ход для привлечения клиентов. Обычно покупателям не поясняется, что эти помещения не относятся к жилым, что впоследствии коммунальные платежи и налоги будут гораздо выше, чем за квартиры, и т.д.", - подчеркнул он.

Отметим, всего в старых границах Москва сейчас продаются апартаменты в 46 корпусах в рамках 19 проектов. Год назад таких проектов на экспозиции было на 2 меньше.