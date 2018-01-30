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Обманутых дольщиков в России станет больше

30 января 2018 г. 1470
Фото: © shutterstock.com

Минстрой расширил круг лиц, которые могут претендовать на статус обманутого дольщика и, как следствие, на поддержку государства, пишет "Российская газета".

В скором времени получить статус обманутого дольщика смогут покупатели, пострадавшие от двойных продаж.

"Мы понимаем, что это может увеличить количество обманутых дольщиков, но никто из этих людей не виноват", - подчеркнул замминистра строительства Никита Стасишин.

Изменятся и сроки – теперь попасть в реестр можно будет уже через полгода после того, как застройщик прекратил исполнение обязательств, раньше требовалось ждать 9 месяцев.

Приказ с изменениями подписан главой Минстроя Михаилом Менем и отправлен в Министерство юстиции.

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