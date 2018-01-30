Обманутых дольщиков в России станет больше

Минстрой расширил круг лиц, которые могут претендовать на статус обманутого дольщика и, как следствие, на поддержку государства, пишет "Российская газета".
В скором времени получить статус обманутого дольщика смогут покупатели, пострадавшие от двойных продаж.
"Мы понимаем, что это может увеличить количество обманутых дольщиков, но никто из этих людей не виноват", - подчеркнул замминистра строительства Никита Стасишин.
Изменятся и сроки – теперь попасть в реестр можно будет уже через полгода после того, как застройщик прекратил исполнение обязательств, раньше требовалось ждать 9 месяцев.
Приказ с изменениями подписан главой Минстроя Михаилом Менем и отправлен в Министерство юстиции.
Читайте также:
- Власти рассказали, почему за ЖК "Царицыно" пока не может взяться новый...
- Воробьев назвал города, где завершается строительство проблемных объек...
- "Официально обманутых дольщиков" может стать больше
- Минстрой впервые за 9 лет понизил норматив стоимости квадратного метра
- Прибыльный бизнес: управляющие компании без боя не сдаются