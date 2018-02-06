Обнищавшая телезвезда распродает недвижимость и шубы

Телеведущая Дана Борисова по возвращении из Таиланда, где лечилась от наркотической зависимости, оказалась в бедственном положении.

В эфире телеканала НТВ 41-летняя звезда заявила, что находится "в нищете и без зарплаты".

Сейчас Борисова живет в квартире, которую ей снял ее коллега Андрей Малахов. В старое жилье телеведущая возвращаться не хочет, поскольку оно напоминает ей о худших временах. Дана призналась, что взяла с собой только "одну несчастную сковородку и одну чашку".

Поскольку денег у нее сейчас нет, Борисова решила продать свои шубы, а также квартиру в элитном комплексе. Правда, ни то, ни другое спросом не пользуется, хотя телеведущая постоянно снижает цены.

Свое элитное жилье она планирует продать за 30 миллионов, но готова сторговаться и до 25. Жилой комплекс, в котором расположена квартира, Борисова расхваливает: "Там звезды живут – просто закачаетесь! Елена Воробей, Пресняковы всей семьей. Надо мной живет Тимати, Гарик Мартиросян – в десятой секции, Юлия Началова – в восьмой. Зоопарк, бассейн, лесная речка, озеро, лебеди, ламы, бараны таджикские. Берите квартиру – не пожалеете!"