Обнищавший Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды

Популярный в 90-х годах певец Женя Осин продает свою квартиру – музыкант на грани нищеты.

Артиста недавно выписали из больницы, где он лежал с поврежденной рукой. Осин не может работать и жалуется, что ему нечего есть, пишет "СтарХит".

Музыкант решил продать просторную квартиру в районе станции метро "Полежаевская" и купить себе жилплощадь поменьше, а на разницу в цене "существовать какое-то время", рассказал он изданию.

Стометровые апартаменты Осина оцениваются примерно в 30 миллионов рублей. Музыкант живет там один, его почти никто не навещает. У артиста, помимо прочего, большие проблемы с алкоголем.