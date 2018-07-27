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Обнищавший Женя Осин продает квартиру, чтобы купить еды

27 июля 2018 г. 1361

Популярный в 90-х годах певец Женя Осин продает свою квартиру – музыкант на грани нищеты.

Артиста недавно выписали из больницы, где он лежал с поврежденной рукой. Осин не может работать и жалуется, что ему нечего есть, пишет "СтарХит".

Музыкант решил продать просторную квартиру в районе станции метро "Полежаевская" и купить себе жилплощадь поменьше, а на разницу в цене "существовать какое-то время", рассказал он изданию.

Стометровые апартаменты Осина оцениваются примерно в 30 миллионов рублей. Музыкант живет там один, его почти никто не навещает.  У артиста, помимо прочего, большие проблемы с алкоголем.

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