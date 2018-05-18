Общероссийская реновация будет предполагать не только снос

Федеральный законопроект о реновации жилья в России будет предполагать не только снос зданий, но и их реконструкцию, заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В России уже существует практика успешной реконструкции старого жилого фонда, отметила депутат. "Эти дома можно утеплить, модернизировать, и они еще нас переживут", - приводит ее слова "Интерфакс".

Применение современных материалов и технологий в таких домах приводит к снижению платежей за ЖКХ на 30-40%, сообщила Хованская. Она добавила, что законопроект уже готов к внесению, однако сначала нужно разработать два сопровождающих законопроекта: внести изменения в Градостроительный кодекс и Кодекс об административных правоотношениях за несоблюдение градостроительных норм при реновации.