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Общероссийская реновация будет предполагать не только снос

18 мая 2018 г. 160
Фото: © shutterstock.com

Федеральный законопроект о реновации жилья в России будет предполагать не только снос зданий, но и их реконструкцию, заявила председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

В России уже существует практика успешной реконструкции старого жилого фонда, отметила депутат.  "Эти дома можно утеплить, модернизировать, и они еще нас переживут", - приводит ее слова "Интерфакс".

Применение современных материалов и технологий в таких домах приводит к снижению платежей за ЖКХ на 30-40%, сообщила Хованская. Она добавила, что законопроект уже готов к внесению, однако сначала нужно разработать два сопровождающих законопроекта: внести изменения в Градостроительный кодекс и Кодекс об административных правоотношениях за несоблюдение градостроительных норм при реновации.

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