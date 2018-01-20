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ОБЖ для родителей: как сделать дом безопасным для ребенка

20 января 2018 г. Георгий Трушин 1610
Фото: © Global Look Press/Alexey Myakishev

Если родители живут в квартире с ребенком, то самое главное — это максимально обезопасить территорию.

Проживание маленького ребенка в доме или квартире всегда требует от взрослых дополнительного внимания к вопросам безопасности. Это касается не только расстановки мебели, но и планировки жилья и даже выбора отделочных материалов. Дизайнер-планировщик Ольга Кондратова подготовила несколько советов, как сделать дом безопасным для ребенка.

Первый совет — планирование спален и детских. Очень часто при планировании больших квартир или частных домов детскую комнату и спальню родителей располагают далеко друг от друга, разделяя коридорами или даже специально на разных этажах. Такой подход в корне не верен, ведь если малыш испугается или почувствует себя плохо ночью, ему будет сложно добраться до родителей, он не сможет их позвать. Чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно, детская и спальня должны быть спланированы рядом друг с другом, иметь выходы в один коридор или сообщаться между собой.

Второй совет — обезопасить кухню. Если чаще всего и готовит, и присматривает за ребенком обычно мама, то малыш должен находиться у нее на глазах. В этом случае кухню лучше располагать либо в смежной с гостиной комнате, соединенной широким открытым проемом, либо в нише, в самой гостиной.

Но иногда эти присмотр за ребенком и ведение домашнего хозяйства в разное время выполняют разные люди, тогда удачным вариантом станет закрытая в отдельное помещение кухня, в которую ребенок не будет иметь доступ. В помещении отдельной кухни ребенок не будет иметь возможности  придвинуть стул и взобраться к столешнице. Чтобы рабочая поверхность не несла никакой угрозы ребенку, ее, в закрытом или объединенном посещении, следует встраивать в нишу, чтобы кастрюли и сковородки не могли упасть с края столешницы, а кухонная мебель не вдавалась в комнату острыми углами. В другом случае плиту следует отдалять от края столешницы, чтобы не образовывался опасный острый угол. Варочная поверхность обязательно должна быть встроенной, а не отдельно стоящей. Подставки для ножей, тяжелые и острые предметы должны быть убраны со столешницы сразу после использования, ручки сковородок на плите повернуты к стене, готовить лучше на дальней от края конфорке. Ящики с острыми предметами можно запирать на ключ. Сами ящики должны быть снабжены доводчиками. Варочную панель и духовку нужно ставить в режим блокировки. 

Третий совет — использовать натуральные отделочные материалы и текстиль. Лучшим напольным покрытием является массивный паркет или паркетная доска. Деревянные полы теплее и безопаснее камня и плитки даже в прихожей и кухне, а уж тем более на лестнице. В санузле можно использовать пол из тика. В спальне или детской можно использовать ковровое покрытие, но чистить его необходимо часто, так чтобы не скапливалась пыль. 

Четвертый совет — позаботиться о безопасности лестницы. Она должна быть снабжена воротцами безопасности, обязательно и в начале, и в конце. Ограждение лестницы не должно иметь горизонтальных перекладин, чтобы ребенок не мог на него залезть, расстояние между балясинами не должно превышать 10 см. Даже парадная лестница в доме не должна быть каменной, это возможно, только если она закрыта закрепленным ковром. 

Пятый совет — никаких выступающих углов в ванной. Одно из самых опасных помещений в квартире - это санузел. За маленьким ребенком в ванной следует присматривать постоянно, ни в коем случае ни на что не отвлекаясь. Если пол плиточный, его лучше закрыть мягким и недорогим ковриком. Хранение бытовой химии и шампуней в построчной и санузле необходимо поднять на недоступную для ребенка высоту и запереть на ключ. 

Шестой совет — окна только на замках. Балконные двери и окна обязательно должны быть снабжены запорным механизмом — цепочкой на высоте не ниже 170 см. Таким образом, ребенок не сможет их самостоятельно распахнуть. Как и на лестнице, кованая ограда балкона не должна иметь горизонтальных планок, а расстояние между вертикальными деталями не должно быть больше 10 см. Нельзя устанавливать на окна москитные сетки — ребенку они кажутся надежными, он может на них опереться, а они практически не закреплены. 

Седьмой совет — встроенная мебель, заглушки на розетках и прочие приборы. Хранение лучше разместить в гардеробных и встроенных стационарных шкафах, а не тяжелых отдельностоящих и неустойчивых. Тяжелая мебель должна быть крайне устойчивой и хорошо сбалансированной. Следите за длинными проводами, чтобы ребенок не мог до них достать. Не забывайте о заглушках  на розетки. Батареи лучше закрывать деревянными решетками, другие обогревательные приборы также должны быть недоступны детям.

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