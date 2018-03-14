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Олег Табаков оставил наследникам несколько квартир и миллионное состояние

14 марта 2018 г. 5044

Наследство артиста разделят его вдова и четверо детей.

Стал известен предварительный состав наследства, которое достанется членам семьи Олега Табакова. Вероятно, его имущество будет разделено между его вдовой Мариной Зудиной, двумя сыновьями Антоном и Павлом и двумя дочерьми Александрой и Марией.

Как оказалось, артисту принадлежало сразу несколько объектов недвижимости. Крупнейший из них – роскошный загородный коттедж с пятью разноуровневыми террасами. По данным портала "Дни.ру", дом расположен в поселке "Кино" на реке Истра. По неофициальным данным, стоимость дома оценивается в 400 млн рублей.

Помимо этого, звезде сцены принадлежало три квартиры в Москве, площадью 164,3 кв м, 116,3 кв м и 68,3 кв м. По оценкам риелторов, стоимость этой недвижимости может составлять более 200 млн рублей.

Ранее Минкультуры в ежегодном отчете о заработной плате артистов, которые занимают руководящие посты в учреждениях культуры, раскрыло данные по зарплате Табакова. Три года назад его доход составлял около 2 млн рублей в месяц. Эта сумма складывалась из зарплаты в МХТ, где он совмещал посты директора и художественного руководителя, зарплаты за преподавание в театральном колледже и повышенной пенсии с надбавкой за звание Народного артиста СССР.

Олег Табаков скончался 12 марта.

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