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Оплата ЖКУ без посредников: Госдума приняла закон во втором чтении

21 марта 2018 г. 573
Фото: © Global Look Press/Pravda Komsomolskaya

Данный законопроект прошел все необходимые экспертизы правового характера, никаких замечаний лингвистического и юридико-технического характера не имеется.

В скором времени граждане России будут по-новому оплачивать жилищно-коммунальные услуги. То есть, без всяких посредников.

Как сообщает РИА "Новости", Государственная дума на своем пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО).

Что касается авторов это инициативы, то это глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и ее заместитель Павел Качкаев.

Депутаты отмечают, что данный законопроект прошел все необходимые экспертизы правового характера. Более того, никаких замечаний лингвистического и юридико-технического характера не имеется, и его можно принимать в окончательном третьем чтении.

Скорее всего, окончательное голосование по законопроекту состоится 23 марта.

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