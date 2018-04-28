Опрос: треть россиян ждет снижения ставок по ипотеке и цен на жилье

36% семей, планирующих покупку недвижимости, ожидают дальнейшего снижения ставок по ипотеке, говорится в сообщении Дом.РФ. Специалисты компании в сотрудничестве с ВЦИОМ провели в марте и апреле соцопрос.

24% семей, желающих улучшить свои жилищные условия, считают текущую ситуацию на рынке наиболее оптимальной и решили приобрести жилье сейчас.

Почти половина семей, собирающихся приобрести жилье, хотела бы жить в домах не выше 9 этажей. Для 30% семей этажность не имеет значения, а высотки предпочитает лишь каждый десятый опрошенный.

Около 40% хотели бы приобрести двухкомнатную квартиру площадью 40-59 квадратных метров, еще 35% семей хотели бы трешку площадью 60-80 квадратных метров.