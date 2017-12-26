Опуститься на ступеньку ниже: для чего премиальным девелоперам массовое жилье

Крупные премиальные застройщики все чаще выходят в комфорт-класс. Эксперты называют это антикризисной стратегией и желанием минимизировать риски

Столичные власти одобрили разработку проекта на территории промзоны "Коровино", где планируется построить свыше 400 тыс. кв. м. жилья, рассказали в столичном департаменте по градостроительной политики. По предварительным данным, инвестором проекта выступит "Донстрой-инвест".

"В районе Ижорской улицы инвестор намерен построить 403,4 тысячи квадратных метров жилья, а также учебный комплекс, включающий в себя школу на 650 мест и детский сад на 300 мест, и наземные гаражи на 1820 машиномест", - рассказал руководитель столичного департамента по градостроительной политики Сергей Лёвкин.

Стоит отметить, что для премиального "Донстроя" это не единственный проект в комфорт-классе. В компании рассказали, что из пяти проектов, которые должны выйти на рынок в следующем году, два придутся на комфорт-класс: жилой комплекс в районе Раменки общей площадью 87,2 тыс. кв. м. и жилой квартал FRESH у метро "Зябликово" в 142,8 тыс. кв. м.

В "Донстрое" назвали строительство объектов комфорт-класса способом диверсификации портфеля проектов и расширением своей целевой аудитории.

"Сегодня мы видим растущий интерес к недорогому жилью уровня хорошего комфорт-класса – запрос на такой демократичный продукт мы чувствуем даже со стороны наших клиентов в сегментах премиум и люкс, которым в силу разных обстоятельств требуется недорогая недвижимость. Именно поэтому в следующем году "Донстрой" выходит в новый для себя сегмент", - рассказали в компании.

Среди дорогих девелоперов "Донстрой" не единственный, кто решил заняться строительством жилья комфорт-класса. Например, осенью корпорация "Баркли" приобрела у фармацевтического завода "Ферейн" земельный участок на 14 гектаров на Нагатинской улице в Москве. Девелопер планирует построить здесь новый квартал общей площадью 450 тыс. кв. м. Часть построенного жилья передадут под программу реновации.

Еще один из лидеров московского премиального девелоперского сектора - компания Capital Group также анонсировала строительство 300 тыс. "квадратов" жилья комфорт-класса на 2-й Институтской улице. Около 80 тыс. кв. м. будет передано городу под программу реновации. Партнером Capital Group выступит ГК "ПИК".

Помимо этого, Capital Group вместе с ГВСУ "Центр" строит микрорайон комфорт-класса "Мир Митино", и вместе АО "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" - ЖК "Позитив" в Новой Москве.

Эксперты объясняют выход девелоперов премиального сегмента в проекты комфорт-класса с желанием диверсифицировать свой портфель проектов и снизить возможные риски.

"Подобное изменение стратегии вполне обоснованно, поскольку позволяет девелоперу диверсифицировать риски. Первым из премиальных девелоперов пойти по этому пути решилась корпорация "Баркли", когда на фоне кризисных явлений 2014 года сильно просели спрос и цены на высокобюджетное жилье. Массовый же сегмент, благодаря доступным бюджетам, в любые кризисы демонстрировал наибольшую устойчивость", - говорит председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.

К тому же, и сроки экспозиции в данном классе новостроек гораздо короче, и объемы продаж выше, добавила Ирина Доброхотова.

Управляющий партнер "Метриум Групп", участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая считает переход из премиального сегмента в массовый антикризисной стратегией девелоперов. Рынок массового более ёмкий, и открывает больше возможностей для борьбы за покупателя не только ценой, но и качеством. В бизнес-классе спрос менее активный, а вот число конкурентов – не меньше.

"Все эти факторы хорошо проявляют себя в ценовой динамике: с начала 2017 года средняя стоимость "квадрата" в комфорт-классе увеличилась на 2,3% до 150 тыс. рублей, а в бизнес-классе сократилась на 4% до 223 тыс. рублей", - отмечает Мария Литинецкая.

Также выбор класса проекта во многом определяет локация и масштаб площадки. Застраивать бывшие промзоны в десятки гектаров дорогостоящим жильем нецелесообразно, поэтому девелоперы предпочитают комфорт-класс или смешанный формат, добавляет она.

Еще одна причина связана с изменением законодательства о долевом строительстве и использованием проектного финансирования, продолжает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

"У большинства элитных девелоперов уже был опыт получения кредитных линий от банков, уже существует кредитная история, и это, по сути, является их огромным преимуществом перед будущими конкурентами", - Николай Алексеенко.

Кроме этого, переход премиальных девелоперов на проекты массового спроса связан с переоценкой земельных активов, добавил эксперт.

При этом, говорить о снижение доходности дорогих девелоперов при выборе массового продукта не приходится, считают эксперты. В массовом сегменте себестоимость строительства ниже, чем в бизнес-классе, а число продаж выше, поясняют они.

"За счет эффекта масштаба, особенно у крупных девелоперов с собственными производственными мощностями, доходность может быть даже выше, чем в дорогостоящих проектах. В любом случае, девелоперы не жертвуют маржой, переходя в непривычные для себя классы", - Литинецкая.

Помимо этого, такие застройщики за счет своей репутации могут позволить уже на начальном этапе выставить более высокие стартовые цены по сравнению с аналогичными проектами, и при этом обеспечить более высокие темпы продаж, добавляет председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой".

Если крупным премиальным игрокам такой переход будет выгоден, то с мелкими и средними дело обстоит иначе. Проекты массового сегмента обычно весьма масштабные и требуют больших производственных мощностей, высокого уровня квалификации и наличие доступа к капиталу.

"Такое разбавление своего портфеля проектами комфорт-класса целесообразно только для крупных застройщиков, которые как раз за счет своих объемов могут качественно управлять и перераспределять свои риски из одной части портфеля в другой", - считает генеральный директор РАСК

При этом, не исключено, что и более мелкие дорогие девелоперы в будущем будут попробовать свои силы в комфорт-классе. Однако, приоритетным фактором для выбора класса проекта все же останутся характеристики участка, который будет непосредственно использован для строительства, заключает Литинецкая.