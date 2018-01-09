Ошибки арендодателя: как найти клиента и где идти ему навстречу

Предложение арендного жилья на столичном рынке почти на треть превышает спрос. В таких условиях владельцы квартир должны проявлять разумную жесткость в подборе клиентов и гибкость в вопросах цены.

Правильно сдать квартиру в аренду — это непростая задача. Юридические оплошности при составлении договора, неоправданно жесткие или наоборот слишком мягкие требования к потенциальному арендатору могут привести владельца к убыткам и существенно усложнить сдачу жилья новым клиентам. Какие ошибки чаще всего совершают арендодатели?

Первая ошибка — арендодатель досконально не проверил арендатора и не проверяет раз в месяц квартиру. Довольно часто хозяин квартиры либо верит арендатору на слово, либо недостаточно тщательно проверяет документы, а потом не посещает сданную квартиру, получая деньги либо на банковскую карту, либо встречаясь с арендатором на улице. И здесь велик шанс столкнуться с недобросовестными клиентами, которые могут начать сдавать квартиру в субаренду. Такой арендатор не заинтересован в сохранении опрятного вида жилья, а его последующий ремонт обойдется реальному владельцу недвижимости в кругленькую сумму.

Вторая ошибка — жадность арендодателя. Даже, несмотря на обилие предложений рынке аренды, хозяин жилья может установить цену, которая на 10, а то и 20% выше аналогичных предложений. Но, как известно, на рынке аренды, по данным компании "Инком-Недвижимость" предложение превышает спрос примерно на 35%. И если завысить цену за аренду квартиры, то она может зависнуть на неопределенный срок.

Третья ошибка — пытаться брать за аренду жилья в иностранной валюте – в долларах или евро. Такое часто встречается, если хозяин жилья живет за границей. Но сейчас практически никто из арендаторов не хочет связываться валютой. Опасения можно понять — вдруг курс рубля резко упадет? Именно по этой причине потенциальные арендаторы предпочтут все же расплачиваться в национальной валюте, в которой получают зарплату.

Четвертая ошибка — слишком частые посещения сдаваемой квартиры. Очень часто арендодатель, даже после того как сдал квартиру, считает себя вправе приходить туда, когда ему вздумается. Неудивительно, что арендаторы зачастую воспринимают это как вторжение в личную жизнь, и не готовы сохранять лояльность такому арендодателю.

Пятая ошибка — большой перечень ограничений. Если арендодатель выставляет арендатору множество дополнительных условий, и не хочет видеть в квартире ни семью с детьми, ни человека с котом, ни людям, которые живут в так называемом гражданском браке, то квартиру безуспешно пытаться сдать квартиру можно очень долго.

Таким образом, подбирая арендаторов, необходимо сразу убедиться в их добропорядочности. Если это условие выполняется, таким клиентам можно идти на встречу и, например, предложить небольшую скидку в 7-10% чтобы гарантировать себе постоянный доход.