ГлавнаяЖильеОт 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

От 500 до 800 тысяч: тройка самых дорогих съемных квартир в Москве

28 июня 2018 г. 427
Фото: © shutterstock.com

Самая дорогая квартира в Москве сдается за 800 тысяч рублей. Эксперты компании "ИНКОМ-Недвижимость" составили рейтинг высокобюджетных предложений на рынке аренды столицы.

За 800 тысяч рублей можно снять четырехкомнатную квартиру с эксклюзивной отделкой и обстановкой недалеко от станции метро "Добрынинская". Квартира расположена в элитном клубном доме, территория охраняется, к услугам жильцов – подземный паркинг.

Второе место у апартаментов в башне "Москва" у станции метро "Деловой центр", они сдаются за 600 тысяч рублей. Наниматель получает 190 квадратных метров площади и эксклюзивный интерьер.

На третьем месте двухуровневый пентхаус в элитном доме недалеко от станции метро "Баррикадная". Квартира сдается за 500 тысяч рублей. Есть выход на террасу с зоной барбекю, зимний сад панорамным видом на Москву. Машино-места сдаются за отдельную плату.

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