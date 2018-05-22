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От фитнеса до воды: загородные застройщики экономят на всем

22 мая 2018 г. 508
Фото: © shutterstock.com

За 10 лет загородные поселки растеряли былую роскошь: теперь проекты бизнес-класса могут похвастаться разве что маленькими магазинчиками на территории, а средние площади домовладений сократились во всех сегментах рынка.

За 10 лет площади домов в загородных поселках Подмосковья сократились в два раза, подсчитали аналитики компании "ИНКОм-Недвижимость".

Если раньше в сегментах эконом и комфорт преобладали дома площадью около 200 квадратных метров с участками в 10-12 соток, то сейчас метражи сократились до 100-120 квадратов в домах и 6-8 соток для участков.

В бизнес-классе средняя площадь домов снизилась с 350-400 квадратных метров до 180-220 квадратов, а размеры участков с 20 до 12 соток.  

Застройщики также перестают полностью обеспечивать поселки коммуникациями. Если 10 лет назад прокладывались сразу электричество, газ, водопровод и канализация, то сегодня речь идет об электричестве и иногда водопроводе в дальних (80-100 км от Москвы) поселках и об электричестве и газе в поселках в 30 км от столицы.

Сократился и объем инфраструктуры в поселках. До 2008 года в наиболее амбициозных проектах предлагался весь набор: детские и спортивные площадки, зоны отдыха, кафе, магазины, салоны красоты. Теперь поселки бизнес-класса могут похвастаться разве что мини-магазинами и службами быта. Больше половины ресторанов и фитнес-клубов закрылись из-за убытков.

Застройщики теперь больше ориентируются на внешнюю инфраструктуру и строят поселки рядом с крупными населенными пунктами.

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